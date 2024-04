F1 | Antonelli debutta sulla Mercedes W12 il 16 aprile al Red Bull Ring

Kimi Antonelli debutterà il 16 aprile al volante di una monoposto di Formula 1. La Mercedes ha pianificato per il suo "junior driver" un programma di test che scatterà sul Red Bull Ring con due giorni di prove al volante della W12, la monoposto utilizzata in pista nella stagione 2021. La stagione di Antonelli vedrà alternarsi il suo impegno nel campionato Formula 2 con un programma di giornate di prove al volante di monoposto F.1 su varie piste europee.

La Mercedes non si è mai ufficialmente espressa sul futuro di Antonelli, passato in questa stagione dal campionato F.Regional alla Formula 2, ma il programma che a Brackley definiscono di “acclimatazione” conferma la volontà di preparare Kimi il più possibile in vista dell’esordio in Formula 1. Quando e con chi è ancora top-secret, ma la volontà è chiara.

Antonelli è reduce da buon un esordio in Formula 2 mascherato da problemi tecnici accusati dal team Prema, ancora non del tutto a suo agio con la nuova monoposto che ha esordito in questa stagione. Il primo acuto è arrivato a Melbourne con il secondo tempo ottenuto in qualifica e la quarta posizione in gara, piazzamento arrivato dopo aver percorso dei giri al comando. Il prossimo appuntamento del campionato F.2 è previsto ad Imola, primo tracciato della stagione sul quale Kimi ha già corso in passato.

L’esordio in Formula 1 di Antonelli arriverà curiosamente sulla stessa pista sulla quale Kimi ha esordito in monoposto. Nella stagione 2021 Kimi disputò la sua prima gara nel campionato Italiano F.4 proprio sul Red Bull Ring, esordendo pochi giorni dopo aver compiuto i 15 anni, limite minimo di età per poter essere in pista.