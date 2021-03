Formula Regional: la stagione inizia ad Imola con la F1

Cambia ancora il calendario della Formula Regional European Championship by Alpine. La categoria continentale, infatti, prenderà il via tra due settimane sul tracciato di Imola e sarà l’unica serie di supporto alla Formula 1 in quel weekend.

Grazie a questa novità saranno ben tre gli eventi nei quali i piloti della Formula Regional saranno impegnati fianco a fianco con i piloti della Formula 1. Oltre all’appuntamento sul tracciato intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, i talenti del futuro proseguiranno “l’affiancamento” a Barcellona nel weekend dal 7 al 9 maggio per poi scendere in pista sullo splendido tracciato di Monaco dal 20 al 23 maggio.

La settimana successiva si tornerà a correre al Paul Ricard, per poi tornare in pista il 18 giugno a Zandvoort, mentre si dovrà attendere un mese per affrontare il meraviglioso palcoscenico di Spa-Francorchamps.

Da agosto ad ottobre sono programmati gli ultimi quattro appuntamenti della stagione con il Nubrugring previsto dal 6 all’8 agosto, il Red Bull Ring dal 10 al 12 settembre e la doppietta italiana, Mugello-Monza, ad ottobre.

I piloti della Formula Regional, nel mentre, hanno completato la seconda sessione di test pre-stagionali andata in scena a Barcellona ed è stato Gregoire Saucy a svettare in cima alla classifica dei tempi con il crono di 1’40’’208.

Il pilota della ART Grand Prix ha preceduto di appena 56 millesimi Patrick Pasma e di 116 millesimi l’estone della Prema, Paul Aron.

Ben 21 piloti sono racchiusi in appena 9 decimi ed alle spalle dei primi tre troviamo Alex Quinn davanti a Isack Hadjar, il rookie più veloce di giornata, ed il talento olandese della MP Motorsport Kas Haverkort.