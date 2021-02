Incredibile Correa: torna a correre in F3 con la ART GP!

La notizia è di quelle che fanno certamente piacere. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, a seguito del tremendo incidente di Spa-Francorchamps del 2019, Juan Manuel Correa è pronto a tornare a correre.

Il palcoscenico del ritorno è quello prestigioso della Formula 3 ed il team che schiererà il pilota americano è la ART Grand Prix.

Correa ha mostrato un carattere coriaceo in questi due anni e già nel 2020, tramite il proprio profilo Instagram, aveva annunciato l’intenzione di voler tornare a calarsi nell’abitacolo di una monoposto nel 2021.

“Prima di tutto, sono estremamente felice di essere tornato dopo quello che ho passato. Sono super grato ad ART Grand Prix; il fatto che abbiano creduto in me e nel mio ritorno significa molto” ha dichiarato un emozionato Juan Manuel.

“Quello in F3 sarà un anno di transizione, il mio sogno è ancora quello di raggiungere la F1 e questo è il primo passo”.

“Nell’ultimo anno e mezzo non ho più guidato una monoposto e mi aspetta una grande curva di apprendimento, ma affronterò questa stagione con la mente libera, non mi metterò pressione, farò del mio meglio, farò quello che amo. Questa è già una vittoria”.

A dare il benvenuto a Juan Manuel Correa nel team è stato Sébastien Philippe: “Dal suo orrendo incidente a Spa, il 30 agosto 2019, Juan Manuel ha attraversato molte fasi, combattendo senza arrendersi ed avendo sempre ben presente l’obiettivo di continuare a correre al più alto livello possibile”.

“Juan Manuel è un esempio di coraggio e tenacia e ART Grand Prix è orgogliosa di dargli l'opportunità di tornare a correre. Juan Manual è estremamente forte mentalmente, sta ancora lottando per essere il più in forma possibile ed ha molta fame”.

“Il suo talento è immenso, come dimostrano i suoi successi nei go-kart e poi i suoi primi anni nel motorsport. Siamo ansiosi di accompagnare Juan Manuel in questa seconda fase della sua carriera e di aiutarlo a risalire la china ancora una volta. Il suo talento e la sua esperienza saranno un valore aggiunto per il team”.