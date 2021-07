F3, Austria: Vesti si prende Gara 3, Leclerc rischia grosso

Frederik Vesti è finalmente riuscito a rompere il ghiaccio in questa stagione. Il pilota della ART Grand Prix, partito con i favori del pronostico, ha conquistato in Gara 3 in Austria il suo primo successo nel 2021 al termine di una corsa decisamente movimentata e caratterizzata dal bruttissimo incidente che ha visto protagonisti Arthur Leclerc, Victor Martins e Clement Novalak.

Vesti è stato perfetto nel gestire al meglio la gara sin dalla partenza, quando si è accodato agli scarichi di Hauger per poi piazzare la zampata ai danni del leader del campionato al quarto giro.

Salito al comando il pilota della ART Grand Prix ha gestito alla perfezione le operazioni ed ha potuto contare su un pizzico di fortuna grazie alla neutralizzazione con Safety Car al quattordicesimo passaggio ed alla Virtual Safety Car decretata ad un giro dalla fine.

La direzione gara si è vista costretta a mandare in pista la vettura di sicurezza quando Arthur Leclerc ha commesso una grave ingenuità. Il pilota della Prema, anche oggi protagonista di una rimonta resa spettacolare a furia di sorpassi estremi, ha valutato male l’assalto ai danni di Martins.

Il pilota della MP Motorsport ha battezzato la traiettoria interna per cercare di difendersi dal monegasco, ma Leclerc ha ugualmente deciso di affiancare il francese finendo col pizzicare con l’ala anteriore la posteriore destra di Martins.

Leclerc ha immediatamente perso il controllo della propria vettura ed ha travolto un incolpevole Novalak autore, sino a quel momento, di una corsa gestita in maniera sapiente. L’impatto tra le due monoposto è stato violento, ma fortunatamente la scocca realizzata da Dallara ha evitato conseguenze serie ai due piloti.

Il restart è avvenuto al giro 18 e Vesti ha subito preso un piccolo margine su Hauger. Il norvegese ha però iniziato a ridurre il gap giro dopo giro sino a tornare negli scarichi del danese al penultimo passaggio.

Il contatto tra Crawford e Doohan, in lotta per la quinta piazza, avvenuto al ventitreesimo giro, però, ha finito con il tarpare le ali ad Hauger. Il pilota della Prema non è stato lesto alla ripartenza ed ha fatto scappare via Vesti finendo con il doversi difendere da un Caldwell oggi impeccabile.

Il pilota inglese della Prema è stato bravissimo nelle battute finali ad avere la meglio su Smolyar per soffiare al russo il terzo gradino del podio.

Hauger può recriminare per le troppe neutralizzazioni che gli hanno impedito di tentare l’assalto al secondo successo del weekend, ma lascia il Red Bull Ring con un margine in classifica ulteriormente aumentato.

Il caos nel finale ha consentito a Matteo Nannini di chiudere in top 5. Il pilota italiano, scattato dall’undicesima casella, ha condotto una gara intelligente, priva di sbavature, condita da attacchi decisi quando contava davvero. Il piazzamento odierno ripaga Nannini della sfortuna accusata nei round precedenti.

Bravissimo anche Iwasa, oggi sesto dopo essere scattato dalla diciannovesima casella. Il giapponese nelle battute finali ha piegato la resistenza di un Caio Collet fenomenale nel rimontare dal fondo della griglia dopo aver stallato in partenza ed essere precipitato in ventiseiesima posizione.

Logan Sargeant, Calan Williams e Jonny Edgar hanno completato la top ten con il pilota del team Jenzer ottimo nel beffare il portacolori della Carlin per strappargli la nona piazza.

Al termine del round austriaco Hauger è sempre più leader del campionato con un totale di 115 punti, mentre il nuovo inseguitore è Frederik Vesti con 74 punti. Scende in terza piazza Doohan, oggi a secco, a quota 72 seguito da Caldwell a due lunghezze di distanza.

La Safety Car precede David Schumacher, Trident, e Roman Stanek, Hitech Grand Prix 1 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Dennis Hauger, Prema Racing, Jack Doohan, Trident 2 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jack Doohan, Trident 3 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System, Jonny Edgar, Carlin Buzz Racing 4 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jak Crawford, Hitech Grand Prix Alexander Smolyar, ART Grand Prix 5 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Jack Doohan, Trident Caio, Collet, MP Motorsport 6 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Charouz Racing System 7 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Matteo Nannini, Hwa Racelab 8 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Matteo Nannini, Hwa Racelab, Logan Sargeant, Charouz Racing System, Victor Martins, MP Motorsport, Olli Caldwell, Prema Racing, Arthur Leclerc, Prema Racing 9 / 22 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Filip Ugran, Jenzer Motorsport 10 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Ido Cohen, Carlin Buzz Racing 11 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Ido Cohen, Carlin Buzz Racing 12 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Jonny Edgar, Carlin Buzz Racing 13 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Jonny Edgar, Carlin Buzz Racing 14 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Jonny Edgar, Carlin Buzz Racing 15 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lorenzo Colombo, Campos Racing 16 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Kaylen Frederick, Carlin Buzz Racing 17 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Charouz Racing System, precede Reshad De Gerus, Charouz Racing System 18 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Charouz Racing System 19 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Lorenzo Colombo, Campos Racing 20 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Oliver Rasmussen, Hwa Racelab 21 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Reshad De Gerus, Charouz Racing System 22 / 22 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images