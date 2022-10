Ferrari | Trofeo Pirelli EU-APAC, Imola: Donno si riscatta in Q2

Se il buongiorno si vede dal mattino, il sabato delle Finali Mondiali Ferrari di Imola si è aperto con una sessione di prove ufficiali davvero tiratissima, ovvero quella che ha designato la griglia di partenza di Gara 2 per i piloti della Trofeo Pirelli Europa e del Challenge Asia Pacifico.

Eliseo Donno sembra davvero deciso a riscattare la delusione di ieri, quando prendeva il via dalla prima fila ma la sua corsa si è conclusa al primo giro, nella sabbia del Tamburello. L'italiano della Best Lap ha centrato la prima pole position stagionale, piazzando proprio all'ultimo giro la sua zampata in 1'42"465.

Una prestazione che gli ha permesso di distanziare di 255 millesimi un John Wartique stamani parso molto più a suo agio sul tracciato del Santerno rispetto a ieri, favorito probabilmente anche dall'essersi liberato del peso della lotta per il secondo posto in campionato, ora messo in cassaforte.

Terzo tempo poi per la campionessa Doriane Pin, staccata di 307 millesimi, che oggi proverà ad andare all'assalto della doppia cifra, ovvero della decima affermazione stagionale, e dividerà la seconda fila con Thomas Neubauer, che proprio come Donno ieri ha sprecato alla prima curva la ghiotta occasione che gli offriva la pole position.

In quinta posizione c'è l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil, mentre è stata piuttosto deludente la qualifica del campione del mondo 2021 Luka Nurmi, che non è andato oltre al sesto tempo, incassando soprattutto un gap di ben 845 millesimi.

#27 Marco Pulcini, Al Tayer Motors Photo by: AG Photo / Manganaro

Passando alla classe AM, al vertice si è riproposta la battaglia che ieri stava regalando spettacolo in Gara 1. Grazie all'ottavo tempo assoluto, alle spalle anche di Nicola Marinangeli, Marco Pulcini si è preso la pole, precedendo di appena 10 millesimi Christian Brunsborg. Quarto tempo di classe per il campione 2022 Ange Barde, mentre è molto attardato il vincitore della gara di ieri, lo svizzero Nicolò Rosi, che si ritrova addirittura in 20° posizione. Per lui quindi si fa complicata l'idea di attaccare il secondo posto in campionato di Pulcini.

Continuano a stupire i protagonisti del Challenge Asia Pacifico, con Yudai Uchida e Nobuhiro Imada che si sono confermati al livello dei migliori della classe AM continentale. La pole asiatica l'ha firmata il primo di questi, autore dell'11° tempo assoluto. Due posizioni più indietro invece troviamo Imada, più lento di poco meno di tre decimi.

Nella Coppa Shell APAC, nuova zampata per Kanji Yagura, in pole con 23° tempo assoluto, che continua a mangiare punti al leader Kazuyuki Yamaguchi, stamani solo quarto di classe, alle spalle anche di Eric Cheung e di Motohiko Isozaki. Nella classe AM prosegue il momento magico di Baby Kei, reduce da tra successi consecutivi tra Mugello e Imola ed ancora in pole anche oggi.

Da segnalare anche una breve interruzione provocata da Claus Zibrandtsen, rimasto fermo lungo la pista in prossimità del Tamburello.

FERRARI CHALLENGE - Imola: Q2 Trofeo Pirelli EU-APAC

#402 Yudai Uchida, Rosso Scuderia Photo by: AG Photo / Manganaro