Verstappen: "Gara folle, sapevamo di avere una grande velocità"

Dodici mesi fa Max Verstappen aveva lasciato il circuito di Interlagos con l’amaro in bocca dopo aver perso un successo meritato a causa dell’incredibile contatto avvenuto con Esteban Ocon. Oggi l’olandese della Red Bull è riuscito a riscattarsi con una prestazione maiuscola che l’ha ripagato della delusione della scorsa stagione.

Verstappen è stato impeccabile durante tutti e 71 i giri di gara sfruttando una potenza notevole della power unit Honda, ma anche fornendo spettacolo con sorpassi decisi che hanno incantato il pubblico.

“E’ stata una gara folle, sono successe tante cose, ma abbiamo sempre avuto il passo per reagire e per superare la Mercedes in ogni occasione. Non è stato semplice, ma siamo stati in grado di stare davanti e restare fuori dal caos”.

Max ha voluto rendere merito ad Hamilton (alla fine fuori dal podio per la penalità di 5’’ ndr.), ma soprattutto al suo team che è stato impeccabile nel rispondere con delle soste perfette alla strategia della Mercedes.

“Devo dire che Lewis è stato molto veloce ed io sono stato sempre costretto a spingere. Lui è rientrato ai box per il cambio gomme sempre un giro prima, quindi noi siamo stati costretti ad effettuare dei pit perfetti. In alcuni casi sono riuscito a superarlo con dei bei sorpassi, poi sono riuscito a controllare la gara. E’ stata una corsa incredibile ed è stata grandioso vincerla”.

Il sorpasso che ha deciso le sorti della gara è avvenuto in occasione della ripartenza dopo la prima neutralizzazione con safety car al giro 59. Verstappen ha letteralmente sverniciato Hamilton sul rettilineo principale per tornare ad occupare quella prima posizione persa a causa della sosta ai box effettuata per montare le Pirelli soft.

Max ha spiegato di aver sfruttato ogni cavallo della sua power unit Honda consapevole della maggiore velocità della sua vettura.

“Ho cercato di spingere al massimo cercando di avvicinarmi perché sapevo che quella era la mia unica possibilità. Nel corso del weekend eravamo consapevoli di avere una ottima velocità di punta. Sono molto contento di aver effettuato quel sorpasso”.

Entrare ai box per il cambio gomme in occasione dell’ingresso in pista della prima safety car sembrava una scelta azzardata, ma il rischio in casa Red Bull è stato calcolato e Verstappen ha voluto sottolineare l’ottimo lavoro svolto al muretto dai suoi ingegneri.

“Gestire le gomme è stata la chiave della gara, ma credo anche che la nostra scelta di rientrare in occasione della safety car si sia rivelata corretta”.