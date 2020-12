Mercedes: Bottas ha provato i radiatori 2021 nelle libere

C’è una ragione per cui Valtteri Bottas è stato nettamente più lento di George Russell nelle prove libere del venerdì: sembra proprio di sì. La Mercedes non ha voluto pubblicizzare la cosa, ma il finlandese ha lavorato per il prossimo anno. Valtteri, infatti, è stato incaricato di provare l’impianto di raffreddamento modificato che verrà introdotto sulla W11 in configurazione 2021.

Pare che il team di Brackley spenda i suoi gettoni nella diversa definizione dei radiatori che garantiranno una maggiore capacità di raffreddare la power unit. I tecnici della Stella hanno configurato la freccia nera del nordico anche senza il DAS, visto che il Dual Axis Steering sarà vietato dalla FIA per la prossima stagione, lasciando invece George Russell alle prese con la W11 standard per facilitargli, ovviamente, l’apprendimento di una macchina con la quale ha fatto il suo debutto.

Le immagini di Giorgio Piola sono molto interessanti perché ci mostrano come a parità di temperatura nell’aria di Sakhir (circa 28 gradi) la Mercedes possa migliorare il raffreddamento del motore: nella foto sotto a sinistra, infatti, si vede come sia stato miniaturizzato lo sfogo di aria calda in coda alle pance sulla Mercedes di Valtteri Bottas, mentre sotto a destra si nota la W11 di George Russell con una maggiore apertura.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, dettaglio tecnico dello sfogo dell'aria calda più stretto Photo by: Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W11, dettaglio tecnico degli sfoghi dell'aria standard Photo by: Motorsport Images

I due piloti hanno affrontato le qualifiche e si schiereranno in gara con la configurazione più aperta, ma sembra evidente che gli ingegneri di James Allison stanno lavorando sodo per trovare una maggiore efficienza aerodinamica sulla F1 del prossimo anno, potendo contare su una migliore penetrazione dell’aria e una riduzione dei consumi.