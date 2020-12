Norris: "Russell? Ha debuttato sulla pista più semplice"

Nel sabato di Sakhir George Russell ha provato di che pasta è fatto. Chiamato all’ultimo minuto per sostituire Lewis Hamilton, il campione 2018 della F2 ha subito mostrato tutto il proprio potenziale ottenendo il secondo tempo in qualifica ad appena 26 millesimi da Valtteri Bottas.

Per Russell sembra davvero concreta la possibilità di conquistare oggi i primi punti ed il primo podio in carriera. La maggior parte dei suoi colleghi non è rimasta impressionata da quanto fatto dall’inglese perché già consapevoli delle sue capacità.

Carlos Sainz, invece, ha voluto sottolineare come la vicenda Russell sia l’ennesima dimostrazione di cosa non funzioni in Formula 1. Secondo lo spagnolo la differenza di prestazioni tra le vetture è troppo ampia.

“Quanto visto in pista è la dimostrazione di ciò che manca in F1. Abbiamo monoposto con un gap prestazionale di 2 secondi quando tutta la griglia potrebbe trovarsi racchiusa in pochi decimi considerando il talento dei piloti presenti”.

“E’ un vero peccato che un ragazzo che ogni weekend lotta per la quindicesima posizione, improvvisamente sfiora la pole per pochi millesimi una volta che si trova al volante di una vettura competitiva”.

“Questo dimostra che se fosse possibile livellare maggiormente le prestazioni delle vetture si avrebbe uno spettacolo migliore e si potrebbe consentire ai piloti di fare la differenza”.

Il compagno di team di Sainz, Lando Norris, è invece tornato su un argomento che ha tenuto banco in queste ultime settimane.

Secondo l’inglese, infatti, molti piloti sarebbero in grado di emulare quanto fatto da Russell questo weekend, ma pochi riuscirebbero ad eguagliare quello che è in grado di fare Hamilton.

“Tutti noi siamo in grado di guidare velocemente. Se vuoi vincere un campionato devi guidare una Mercedes. Credo che molti piloti sarebbero in grado di fare qualcosa di simile a quanto fatto da George ed essere in grado, in alcune gare, di lottare con Valtteri o anche con Lewis”.

“Tuttavia, ci sono delle caratteristiche che rendono unico Lewis. La sua costanza nell’essere sempre in pole e nel disputare weekend impeccabili senza errori. Credo che questi siano degli aspetti impressionanti”.

“Credo che ad Abu Dhabi vedremo una storia diversa. Questa è una delle piste più semplici per debuttare e fare qualcosa di speciale dato che ci sono quattro curve. Sarà interessante capire se George sarà sulla Mercedes anche il prossimo weekend e capire se sarà ancora veloce o se farà più fatica perché non conosce la vettura bene come Valtteri”.