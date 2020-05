Virtual 24h Le Mans: Alonso e Barrichello a caccia della LMP2

Fernando Alonso torna a correre la 24h di Le Mans, seppur in versione Virtual, essendosi iscritto assieme al collega Rubens Barrichello all'evento del 13-14 giugno organizzato da Motorsport Games, FIA WEC e ACO.

L'asturiano e il brasiliano saranno quindi protagonisti sul Circuit de la Sarthe tramite la piattaforma rFactor2 per dare l'assalto al successo in Classe LMP2 con la loro Oreca 07 #14.

Il team è stato denominato FA/RB AllInSports e vedrà la presenza anche del finlandese Olli Pahkala e del norvegese Jarl Teien come rappresentanti dei simracers, che da regolamento possono essere due per ogni compagine.

Per "Rubinho" l'ultima apparizione a Le Mans risale al 2017, quando fu inserito nell'equipaggio del Racing Team Nederland per guidare una Dallara P217 proprio in LMP2.

In attesa di conoscere il futuro motoristico di Alonso, lo spagnolo potrà invece tentare nuovamente l'assalto al successo alla celebre corsa endurance francese, che dal vivo ha conquistato due volte come portacolori di Toyota al volante della TS050 Hybrid LMP1, e per il quale ha detto che farà senz'altro un pensierino in futuro con la speranza di raggiungere un bel tris.

Per il momento questo può avvenire nel mondo degli Esports, ma chissà che non sia il buon auspicio per gli anni a venire...

La Virtual Le Mans 24 Hours sarà visibile in diretta su Motorsport.tv e Motorsport.com con inizio alle ore 15;00 di sabato 13 giugno.