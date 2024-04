F1 | Alonso sul contatto con Sainz: “All’esterno ho alzato, lui no”

Dopo la splendida terza posizione conquistata ieri nelle qualifiche sprint, Fernando Alonso sapeva che non sarebbe stata una sprint semplice, dato un passo che potenzialmente non era in linea con quello degli avversari.

Nella prima parte di gara, sfruttando anche una sorta di fase di attesa, lo spagnolo è riuscito a rimanere in seconda posizione, subendo però l’inevitabile sorpasso da parte di Max Verstappen dopo sette giri. Nelle fasi successive, il pilota dell’Aston Martin è rimasto stabilmente al terzo posto provando a tenere alle proprie spalle vetture potenzialmente più veloci, come le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, oltre alla Red Bull di Sergio Perez.

Inizialmente, sfruttando una buona uscita dal lungo curvone che immette sul rettilineo, Alonso era in grado di conquistare quel piccolo margine utile per mantenere la posizione, ma dopo un paio di tentativi andati a vuoto, Sainz ha tentato l’attacco all’esterno di curva sette con una bella manovra che sembrava averlo portato davanti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, proprio in quelle fasi i due sono arrivati leggermente al contatto, con l’ala anteriore di Sainz che ha toccato la gomma anteriore destra di Alonso, causando una foratura che ha poi spinto l’asturiano a rientrare ai box per un cambio di pneumatici. Prima che la gomma iniziasse a perdere pressione, però, i due avevano proseguito il proprio duello: dopo aver alzato il piede all’esterno di curva otto, il portacolori dell’Aston Martin si è ributtato sull’interno in curva nove, tentando una manovra con cui ha poi portato il connazionale della Ferrari fuori dalla pista.

“Sicuramente per avere questo passo, chiediamo molto alle gomme e accusiamo un degrado importante, le finiamo velocemente. Non è il nostro passo gara, quindi dobbiamo spingere per tenere il ritmo dei rivali, ma ciò ci porta a finire le gomme. Alla fine avevamo un bel gruppo di macchine dietro che non potevamo più tenere alle nostre spalle”, ha spiegato Alonso al termine della sprint ai microfoni di Sky Sport Italia.

“È stato difficile tenere dietro tutto il gruppo, alla fine credo che mi avrebbero passato e sarei arrivato settimo o giù di lì, che non so se sono due punti, quindi non abbiamo nemmeno perso molto. Solo un peccato che ci siamo ritirati”.

Pur ritenendosi soddisfatto dell’andamento della sua corsa, dato che alla fine realisticamente avrebbe concluso al settimo posto dietro non solo i due Ferraristi, ma forse anche alle spalle di Lando Norris, lo spagnolo dell’Aston Martin non ha risparmiato una velata critica al pilota del Cavallino, reo di aver innescato il contatto perché non ha alzato il piede quando si trovava all’esterno.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Abbiamo fatto varie curve in parallelo. La sei, la sette, la curva veloce in parallelo. Alla otto sono andato all’esterno e lui ha aperto molto la linea per chiudermi, quindi ho fatto lo stesso alla nove, sono andato all’interno per aprire la linea”.

“In curva otto io ho mollato per non toccarci, in curva nove lui non ha mollato e ci siamo toccati. Però alla fine è una sprint ed è stata molto divertente. C’erano comunque pochi punti da perdere per noi nella sprint, settimo o ottavo sono uno o due punti. Vediamo domani, credo che la nostra posizione naturale sarà molto più arretrata”, ha poi aggiunto Alonso. In realtà, lo stesso Sainz ha pagato il tentativo del connazionale in curva nove, perché è finito oltre i limiti della pista sullo sporco, perdendo la posizione su Perez e danneggiando le gomme.

Per quanto ci sia ancora una qualifica da scrivere, l’asturiano è ben consapevole che potenzialmente la gara di domani sarà ben più complicata rispetto alla sprint, perché non ci sarà la pioggia a scuotere la griglia come è successo al venerdì pomeriggio: l’obiettivo è però quello di fare una buona gara e portare a casa altri punti.