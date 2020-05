TCR Europe SIM Racing: dominio BRC all'Hungaroring

Dominio del BRC Racing Team in quel dell'Hungaroring, dove sono andati in scena i round 5 e 6 della TCR Europe SIM Racing Series.

Dániel Nagy ha trionfato in Gara 1 conquistando il suo 4° successo su sei tentativi, imitato poi in Gara 2 dal compagno di squadra Mat’o Homola, bravo a sfruttare i problemi altrui per risalire la china e portare al doppio successo le Hyundai i30 N della squadra di Cherasco.

Gara 1: Nagy imprendibile per tutti

Dopo la pole position realizzata in Qualifica, Nagy ha tenuto la testa della corsa fin dalla prima curva scappando via.

Gilles Magnus ha provato ad inseguire il magiaro, ma al giro 8 la sua Audi RS 3 LMS si è fermata a bordo pista alla prima variante per un problema riscontrato dal portacolori del RACB National Team-Comtoyou ai pedali del proprio simulatore, con il belga costretto ad un riavvio del sistema.

Sul podio sono quindi saliti Aurélien Comte con la Peugeot 308 della DG Sport Compétition e il compagno di Magnus, Niels Langeveld, che hanno dato spettacolo fino all'ultima curva nella bagarre per la piazza d'onore.

Anche Tamás Tenke ha inizialmente tentato di agguantare la Top3, ma si è dovuto accontentare di tagliare il traguardo quarto con la sua Cupra, davanti alle Peugeot 308 di Jimmy e Teddy Clairet, con quest'ultimo a guidare un trenino formato dalla Cupra di Bence Boldisz (Zengo Motorsport) e dalle Honda Civic Type R di Andrej Studenic (Brutal Fish Racing Team) e Victor Davidovski (PSS Racing).

Andreas Bäckman completa la Top10 e migliore dei piloti Target Competition, protagonista di un contatto con Homola al quarto giro che ha fatto crollare lo slovacco in quindicesima posizione alle spalle dei nostri Gianni Morbidelli (Volkswagen Golf GTI-WestCoast Racing) e Luca Filippi (Hyundai-BRC).

Non è invece partito Mikel Azcona a causa di problemi di connesione, mentre qualche guaio lo ha accusato anche Kevin Ceccon, K.O. mentre era in battaglia per portare a punti l'Alfa Romeo Giulietta della Romeo Ferraris.

Gara 2: la spunta Homola

La pole della griglia invertita viene occupata dall'Audi della Comtoyou Racing condotta da Nicolas Baert, affiancata dalla Peugeot 308 di Julien Briché. Il belga parte meglio del rivale della JSB Compétition, che va largo convolgendo una serie di vetture che finiscono fuori (Ceccon addirittura vola per aria!). Nagy perde terreno e si ritrova nelle retrovie, così come Langeveld dodicesimo.

Baert è quindi primo insidiato da Davidovski, Boldizs e Jimmy Clairet, mentre Homola supera Briché guadagnando la Top5. Il quintetto prosegue per alcuni giri combattendo, poi

Davidovski attacca Baert, ma le due vetture si agganciano e il macedone scivola indietro, mentre Clairet, poco dopo, prende anche lui contro a Baert.

Homola ringrazia e sale al comando, mantenendolo fino alla bandiera a scacchi davanti a Boldizs e J.Clairet. Top5 per Magnus e Briché, Langeveld rimonta fino al sesto posto, Baert, A.Bäckman, Davidovski e Comte completano invece la Top10, con Filippi che è l'unico italiano a chiudere a punti con il 15° posto davanti a Morbidelli.

Dániel Nagy: "L'unica cosa positiva di Gara 2 è che ha vinto Mat’o, quindi complimenti a lui. Come al Red Bull Ring, sono stato coinvolto in un incidente da una tamponata che mi ha mandato a muro. Le qualifiche erano andate bene, ma non perfettamente, anche Magnus aveva battuto il suo miglior tempo, però ho fatto la pole. Volevo partire bene e imporre il mio ritmo, ma a 6 giri dalla fine mi sono reso conto che avevo poca benzina, per cui ho dovuto gestire rilasciando il gas sui rettilinei. Pensavo di perdere tutto, non sapevo come fare e alla fine è stata una buona esperienza per imparare. Mat’o ed io abbiamo un ottimo rapporto e così ci stiamo preparando per le gare vere".

Mat’o Homola: “In qualifica ero andato piuttosto bene, ma in Gara 1 sono arrivato lungo e ho toccato le barriere, dunque la macchina si è rovinata. Ero molto lento e ho tentato di non perdere molte posizioni. Gara 2 è stata molto diversa, divertente e piena di contatti. All'Hungaroring non è semplice superare, specialmente quando siamo tutti vicini come prestazioni. Questo è il turismo, bisogna toccare gli altri e penso che per i fan sia stato bello. Il motorsport ci consente i contatti anche virtualmente e sono felice di avere la possibilità di correre anche ora, mi posso preparare per la stagione. Dániel ed io con BRC lavoriamo come fosse tutto vero".

In classifica ora Nagy ha 32 punti su Boldizs e 58 su Tenke, mentre Magnus è quarto davanti a Langeveld ed Homola.

Il prossimo evento della TCR Europe SIM Racing Series si terrà al Paul Ricard il 10 giugno.

TCR Europe SIM Racing Series: Classifica di Campionato