Rossi salta la gara virtuale della MotoGP al Mugello

La MotoGP non può correre a causa della pandemia di Coronavirus e la Dorna è corsa ai ripari organizzando la prima gara virtuale riservata ai piloti ufficiali, che si disputerà domenica alle ore 15.

Ieri l'evento era stato annunciato in grande stile, spiegando che si tratterà di una gara di 6 giri sul tracciato del Mugello, preceduta da un turno di qualifica di 5 minuti, che vedrà i protagonisti della classe regina sfidarsi con il gioco ufficiale MotoGP 19 (il 20 non è ancora sul mercato).

Oggi invece è stata ufficializzata la line-up e qui c'è la prima delusione per gli appassionati: ieri era stata confermata la presenza di Valentino Rossi, ma alla fine il "Dottore" non sarà della partita.

I big comunque non mancano, perché sulle due Honda ufficiali ci saranno i fratelli Marquez. Ma anche la Yamaha schiererà Maverick Vinales sulla M1 con i colori Monster e Fabio Quartararo su quella della Petronas.

Presenti anche i due piloti della Suzuki, ovvero Alex Rins e Joan Mir, mentre a tenere alto l'onore dell'Aprilia sarà il loro connazionale Aleix Espargaro.

Piloti satellite invece per KTM e Ducati: la Casa austriaca sarà rappresentata dai due portacolori del Team Tech 3, ovvero Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Toccherà invece a Pecco Bagnaia il compito di essere l'unico pilota della Rossa in pista.

L'evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 15, sia sul sito ufficiale della MotoGP, che sui canali YouTube, Instagram e Facebook della MotoGP e della MotoGP eSport. In Italia sarà live anche su Sky Sport MotoGP HD, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Per il momento invece non è chiaro se questo è destinato a rimanere un evento unico o se la Dorna ha intenzione di riproporre altre gare virtuali fino a quando non sarà possibile ricominciare a fare quelle vere.