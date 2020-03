MotoGP: sfida virtuale al Mugello con Rossi e Marquez!

I piloti della MotoGP sono impazienti di tornare in pista. La stagione 2020 avrebbe dovuto aprire i battenti oltre due settimane fa, ma la pandemia di Coronavirus lo ha reso impossibile e sta continuando a posticipare il via del Mondiale.

I colleghi a quattro ruote della Formula 1 hanno già aperto la strada ed ecco che anche la MotoGP ha lanciato l'idea di portare tutto nel campo virtuale fino a quando non sarà possibile scendere in pista.

Certamente, giocare con un joypad non è la stessa cosa che guidare una moto, ma i big della classe regina hanno già accettato la sfida: nel debutto di domenica, tra i protagonisti del primo GP virtuale con il gioco ufficiale della Milestone, ci saranno infatti campioni del calibro di Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo ed Alex Rins.

Il debutto è fissato per le 15 di domenica 29 marzo e come tracciato è stato scelto il Mugello, con una gara che si disputerà sulla distanza di sei giri, che sarà anticipata da una qualifica della durata di cinque minuti.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su MotoGP.com e su alcune piattaforme televisive selezionate, ma anche sui canali Youtube, Twitter, Instagram e Facebook della MotoGP.

VideoPass

Ma non è tutto, perché la MotoGP ha deciso di regalare un periodo di prova che aprirà un a tutti i contenuti del VideoPass di MotoGP.com fino a quando non sarà partita la stagione. Quindi sarà possibile rivedere tutte le gare dal 1992 al GP del Qatar del 2020, ma anche i documentari che hanno per protagonisti leggende come Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Casey Stoner.

Scorrimento Lista Screenshot MotoGP20 1 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 2 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 3 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 4 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 5 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 6 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 7 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 8 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 9 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 10 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 11 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 12 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 13 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 14 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 15 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 16 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 17 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 18 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 19 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 20 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 21 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 22 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 23 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 24 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 25 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 26 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 27 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 28 / 29 Foto di: Milestone Screenshot di MotoGP20 29 / 29 Foto di: Milestone

Related video