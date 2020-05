IndyCar iRacing: prima volta per Norris sull'ovale a Indianapolis

Ancora una volta Lando Norris prenderà parte ad un evento di IndyCar iRacing Challenge, dopo che l'inglese aveva debuttato con successo in quello disputato ad Austin.

Il pilota della McLaren tornerà quindi in azione virtualmente con la Arrow McLaren SP per l'appuntamento previsto sabato all'Indianapolis Motor Speedway, che sarà il gran finale di questa stagione di Esports per le monoposto statunitensi.

Per lui sarà anche la primissima volta nell'affrontare una corsa su un tracciato ovale, andando a confrontarsi con esperti del calibro di Simon Pagenaud, Will Power e Scott Dixon nei 70 giri previsti.

Non ci saranno invece James Hinchcliffe, Robert Wickens, Spencer Pigot, Felipe Nasr, Kyle Busch e Kyle Kaiser, che non sono riusciti a qualificarsi.