Melegari e Bonato scelgono la Subaru per l'assalto all'ERC2

Zelindo Melegari è prontissimo per tornare a correre nel FIA European Rally Championship, dopo essersi messo alle spalle il terribile incidente del Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto.

L'emiliano e il suo co-pilota Corrado Bonato erano finiti fuori ad altissima velocità in Repubblica Ceca, venendo portati poi in ospedale. Entrambi si sono ripresi e ora si stanno preparando per affrontare un nuovo impegno in Classe ERC2 con la loro Subaru Impreza.

“Sappiamo che il motorsport comporta rischi - ha dichiarato Melegari, che è anche responsabile del team Movisport - Non potevamo fermarci, dovevamo continuare e siamo motivatissimi grazie alla passione per il nostro lavoro; oltre che uno sport, è un hobby. Se ti capita un incidente per strada, non cambi lavoro o smetti di guidare. Nel nostro sport dobbiamo semplicemente continuare a migliorare la sicurezza, non sono preoccupato per gli effetti che può avere il botto. Nelle settimane prima della pandemia di Coronavirus ho svolto un test e mi sono divertito".

Per Melegari l'impegno è sempre nella categoria riservata alle auto produzione: dopo aver corso con Mitsubishi e Abarth 124, quest'anno ha scelto di riprendere il volante della Subaru.

“Mi piacerebbe vincere la Classe ERC2, sarebbe una grande soddisfazione. Ma voglio trovare anche il feeling giusto con la vettura ed essere al vertice della categoria, speriamo solo che questa pandemia termini il più possibile e che tutti stiano bene".

“Negli anni scorsi ho guidato auto diverse in ERC2, per il 2020 ho scelto la Subaru Impreza della GB Motors. Magari non è la migliore del lotto, ma con lei mi trovo benissimo ed è facile da gestire. Era la vettura di Gianluca Linari, anch'esso portacolori di Movisport, con la quale vinse la Production Cup del WRC nel 2015”.

La suo fianco resterà Bonato, confermando l'impegno nella serie rallistica continentale in cui ha sfiorato il titolo un paio di anni fa.

“Corrado ha confermato di voler partecipare con me all'ERC, abbiamo una bella sintonia e anche lui non vece l'ora di iniziare. Mi piace molto l'ERC, ci sono gare belle e impegnative. Otto eventi sono perfetti per chi ha da combinare impegni di lavoro, c'è una grande atmosfera tra tutti, piloti e professionisti, oltre che un ottimo supporto da parte di Eurosport Events, che dà alla serie la visibilità mediatica; questo piace anche ai nostri sponsor, è una bella cosa per tutti i partecipanti".