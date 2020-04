ERC: anche la Lettonia verso il rinvio alla seconda metà del 2020

Anche per il Rally Liepāja, gara che dovrebbe aprire la stagione 2020 del FIA ERC, pare si vada verso il rinvio.

L'evento è previsto per il weekend del 29-31 maggio e in ordine era diventato il primo della serie rallistica continentale dopo i posticipi di Azzorre e Canarie causa pandemia di Coronavirus.

Inutile però dire che le cose allo stato attuale non siano idilliache, con la Lettonia che sta prendendo accordi con il promoter Eurosport Events per ricollocare l'evento in calendario più avanti nella stagione.

"Stiamo aspettando le decisioni del governo in modo da procedere col passo successivo - ha dichiarato Raimonds Strokšs, responsabile dell'organizzatore della gara RA Events, parlando a F1 LV - La gara si svolgerà nel 2020, ma a questo punto non sappiamo quando. Ho parlato con Eurosport e anche loro attendono le decisioni del nostro paese, dopo di che si discuterà dell'intera situazione, parlando in videoconferenza anche coi vertici della FIA".

Sembra quindi scontato il rinvio, ma bisognerà anche capire a quando perché non è affatto sicuro che il campionato possa partire coi successivi rally di Polonia e Roma Capitale fra giugno e luglio. Ad agosto è già fissato il Barum Rally in Repubblica Ceca, poi ci sono Cipro e Ungheria, oltre ai recuperi di Azzorre e Canarie, per cui Strokšs vede più probabile che si vada a dopo l'estate.

"A Liepāja è durissima che si corra a maggio, abbiamo delle scadenze da rispettare e se FIA ed Eurosport acconsentiranno ad un cambio di data lo faremo senz'altro sapere per tempo. Il nostro obiettivo è avere un alto numero di partecipanti e spettatori, dobbiamo solo avere pazienza. Per ora non posso definire un weekend per il recupero, prima andrà sistemato il problema Coronavirus con le relative restrizioni, poi si dovrà parlare coi comuni di Liepāja e Talsi, dove passa il rally, per riorganizzare il tutto e concordare quando recuperare l'evento. Spero vivamente che Polonia e Italia possano restare nel loro posto in calendario, noi probabilmente andremo nella seconda metà dell'anno".

Informazioni aggiuntive di Janusz Śmiłowski