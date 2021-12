Porsche e Manthey alla 24h del Nurburgring con un poker d'assi

Porsche Motorsport e Manthey Racing saranno ancora assieme per dare l'assalto alla 24h del Nürburgring il prossimo anno.

La celebre corsa che si terrà sul Nordschleife il fine settimana del 28-30 maggio vedrà al via nuovamente la mitica 911 GT3-R soprannominata 'Grello' per via del colore giallo-verde.

A guidarla c'è un equipaggio di primissimo ordine formato da Kévin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor e Frédéric Makowiecki, come confermato sabato sera nell'evento di fine stagione 2021 della Casa di Weissach, che ha annunciato anche parte dei programmi per la prossima.

Da notare che tutti e quattro i concorrenti sopracitati hanno già vinto sull'Inferno Verde in carriera, dunque è chiarissima l'intenzione della Porsche di ripetersi mettendo in campo la sua formazione migliore.

Resta ora da capire quale sarà la macchina su cui andrà Matteo Cairoli, che con Estre, Christensen e Lars Kern aveva vinto l'edizione di quest'anno della N24.