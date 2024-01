WEC | Estre: "Porsche deve ripartire dal finale 2023 in crescita"

Seconda stagione in Classe Hypercar per Kévin Estre e le aspettative non mancano in casa Porsche.

La 963 LMDh ha completato il 2023 in crescendo nel FIA World Endurance Championship dopo un avvio a singhiozzo; i miglioramenti sono arrivati piuttosto bene e tra Fuji e Bahrain le vetture ufficiali del Team Penske si sono affacciate nelle posizioni che contano.

Il francese, fra i migliori sulle GTE e GT3, si è dovuto 'reinventare' per guidare il prototipo ibrido di Weissach, ma lavorando intensamente con la squadra intrapreso la via giusta di crescita.

"Dall'inizio del 2023 abbiamo sicuramente migliorato, come tutti gli altri in effetti, a parte la Toyota che era partita già molto forte. Spero vivamente che la stagione 2024 cominci un po' meglio rispetto a come avevamo finito, specialmente pensando a come eravamo andati bene al Fuji", evidenzia Estre nella tavola rotonda coi giornalisti, fra cui Motorsport.com, organizzata dal WEC.

"La Toyota è senz'altro ancora un po' più avanti rispetto a noi, ma in Giappone ce la siamo giocata con loro e questo ci ha dato speranze perché abbiamo fatto tutto al meglio sfruttando una pista a noi favorevole".

"Se lavori meglio degli altri ti puoi creare le occasioni di vincere, o quantomeno provarci fino alla fine. Per questo il Fuji deve essere un punto di riferimento per tutta la squadra, fu la nostra miglior gara 2023 e da lì dobbiamo ripartire per ripeterci".

"Inoltre la 24h di Daytona servirà anche per raccogliere dati, così come tutta la stagione IMSA, in modo da poterli utilizzare nel WEC con la speranza di fare ulteriori passi avanti. Certamente gli altri non staranno a dormire, per cui non sarà semplice".

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Le LMDh non sono state competitive fin da subito all'inizio della passata annata, ma è chiaro che da questo punto di vista c'era la consapevolezza del partire un passo indietro rispetto a chi il campionato lo conosceva da tempo.

"Il primo anno con tutte le LMDh in pista ha visto comunque la Toyota vincere quasi ogni gara per via della sua maggior esperienza. Dal nostro punto di vista le prestazioni sono un po' mancate nell'arco della stagione, per cui vedremo come andrà questo 2024, nel quale tutti hanno maggior esperienza".

"Noi conosciamo meglio la nostra 963 e spero davvero che si possa combattere per il successo visto che sul finale della passata stagione siamo riusciti ad andare a podio e in Top5. Mi auguro di avere tutte le possiblità di farlo".

Come noto, la 963 è una vettura 'congelata' da regolamento, per cui non ci saranno aggiornamenti significativi (a parte un nuovo albero motore per questioni di affidabilità, ndR), ma il lavoro invernale è servito per sistemare le tante piccole cose che potranno fare la differenza.

"L'auto è omologata, per cui non puoi sviluppare cose nuove o cambiare parti della vettura, a parte forse qualcosina riguardo l'affidabilità. Si tratta di cercare di imparare dal 2023, abbiamo fatto alcuni test in pista e al simulatore per tentare di migliorare, così come le operazioni in pit-lane e ai box in modo da avere un miglior set-up".

"Non si può cambiare l'intera macchina, ma migliorarne le piccole cose provando a renderla perfetta per la gara, sfruttando al massimo e in maniera ottimale quello che è a nostra disposizione".

"In inverno il lavoro è stato improntato su questo, sull'affinare i minimi dettagli e sul risolvere ogni tipo di problema. Mi auguro che funzioni e che in Qatar si possa essere pronti".

Photo by: Paolo Belletti #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

L'affidabilità è l'aspetto principale delle corse endurance le 963 bisogna dire che ne hanno sofferto fin da subito all'esordio, riuscendo però a compiere passi avanti nell'arco della stagione.

Ma Estre sottolinea anche che le strategie di gara, specialmente con le gomme Michelin, giocano un ruolo fondamentale per il risultato finale.

"Prima di tutto c'è la necessità di avere una vettura affidabile e l'IMSA ci ha dato l'occasione di capirne di più con i test svolti in inverno, speriamo di aver risolto il tutto".

"Inoltre bisogna considerare l'aspetto gomme, quali montare e quando; nel WEC la consistenza è molto importante ed è così che si vincono le gare, capendo anche che tipo di pneumatico ideale utilizzare al momento giusto".

"Strategia e assetti sono importantissimi, nel 2023 abbiamo corso su tracciati dove non avevamo mai provato, soffrendo nel trovare il giusto bilanciamento su asciutto o bagnato. A volte la vettura non era come la volevamo, il che ci ha fatto perdere parecchio; è questione di più o meno esperienza che però ora abbiamo".

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Dopo aver vinto di tutto e di più con le 911, il 35enne di Lione si sente pronto ad essere protagonista anche coi prototipi, evidenziando che nell'approccio ci sono differenze da non sottovalutare tra le categorie.

"Dopo anni di GT ho completato la mia prima annata nella Classe Hypercar, sicuramente ho ancora cose da imparare, specialmente sui tanti sistemi che abbiamo sulla 963 rispetto alle GT. Spero che si possa contare molto su quanto appreso l'anno scorso".

"In termini di pressione la grande differenza sono le Qualifiche perché con tante vetture in griglia un errore può costringerti a partire molto indietro, perdendo poi parecchio tempo nei primi giri di gara. Credo che le prove cronometrate siano il punto cruciale e la grande differenza come approccio per i piloti".