Dakar | Camion, Tappa 3: Sotnikov non molla, Van Kasteren si sveglia

La sabbia bagnata dalla pioggia, che si è trasformata in una poltiglia in alcuni tratti fangosa, ha reso la tappa 3 più insidiosa del previsto per i camion: nella speciale accorciata a 255 km non ci sono stati grandi scossoni alla classifica generale dei bisonti della strada, ma la giornata ha offerto, invece, un quadro molto più chiaro della situazione.

Dmitry Sotnikov ha collezionato il secondo successo parziale (dopo quello della tappa 1B) con il Kamaz T5: il russo leader della gara da tre giorni allunga sugli inseguitori, sfruttando il problema che è costato 9’38” a Eduard Nikolaev con l’altro Kamaz nuovo. Lo zar, secondo per tutto il tratto cronometrato, si è arreso negli ultimi chilometri pare per una foratura.

L’armata russa, comunque, non perde i pezzi perché procede con insolente superiorità nel mantenere l’invidiabile poker nella graduatoria assoluta: si dilatano un po’ i distacchi fra gli equipaggi comandati da Chagin, ma tutti restano in lizza per il podio, con Sotnikov, vincitore l’anno scorso, più che mai deciso a ripete l’impresa.

#504 Petronas Team De Rooy Iveco: Janus Van Kasteren, Marcel Snijders, Rodewald Darek Photo by: A.S.O.

La novità della giornata è data dal risveglio, che ci aspettavamo, dell’Iveco: Janus Van Kasteren, pilota di punta del team Petronas De Rooy, si è arrampicato al terzo posto della speciale, infilandosi fra i Kamaz per la prima volta. Se la supremazia di Sotnikov non è mai stata messa in discussione, Dmitry è stato seguito come un’ombra da Karginov con il Kamaz 43509, il Powerstar di Van Kasteren è riuscito a mettere il muso davanti ad Anton Shibalov e allo sfortunato Nikolaev.

L’olandese ne ha approfittato per dare un segno della competitività Iveco, finora rimasta nascosta, e ha sferrato un attacco deciso a Lois Loprais in leggera difficoltà con il Praga V4S DKR. Il Ceco lascia un quarto d’ora sulle dune bagnate, ma ancora difende strenuamente il quinto posto, vale a dire il ruolo del promo degli altri, anche se Van Kasteren sembra rivendicare quella posizione.

Positiva anche la prestazione di Martin Van den Brink con il Powerstar del Mammoet Rallysport De Rooy Team sesto di giornata davanti al Tatra di Ignacio Casale che si è prodotto in un forcing finale per stare davanti a Nikolaev di appena 16 secondi nella speciale. Ha giocato in difesa Martin Macik con l’Iveco del Big Shock Team, mentre si registra il nono posto oggi di Maurik Van den Heuvel con lo Scania Polestar.

Prosegue la straordinaria avventura di Bellina-Gotti-Minelli 18esimi assoluti con il Powerstar dell’Italtrans, migliore equipaggio italiano. Da segnalare la perseveranza di Albert Llovera, il pilota di Andorra portatore di handicap, che corre con un Powerstar dotato del sistema Guidosimplex. Dopo essersi capotato nella prima tappa non si è arreso e ha continuato la corsa con un mezzo che viene “restaurato” di giorno in giorno. Ammirevole la passione con la quale si difende…

La classifica generale

Tappa 3 (Al Qaisumah - Al Qaisumah)

speciale: 255 km; trasferimento: 300 km; totale: 555 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1. Sotnikov-Akhmadeev-Akhmetzianov Kamaz K5 435091 +10.42’32” 2. Nikolaev-Iakovlev-Rybakov Kamaz K5 435091 +11’45” 3. Karginov-Mokeev-Malkov Kamaz 43509 +19’44” 4. Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +27’05" 5. Loprais-Pokora-Valtr Praga V4S DKR +47’08” 6. Van Kasteren-Snijders-Rodewald Iveco Powerstar +48’45” 7. Casale-Leon-Sikola Tatra Phoenix +57’10” 8. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +1.03’13” 9. Ma Van den Brink-Willemsen-Der Kinderen Iveco Powerstar +1.17’22” 10. R. De Groot-Hulsebosch-Laan Iveco Magirus 4X4 DRNL +1.43’56"