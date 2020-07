GT World: ad Imola c'è anche la Lamborghini di Imperiale Racing

Imperiale Racing sarà al via della tappa di Imola che apre la stagione 2020 dell'Endurance Cup del GT World Challenge.

Dopo aver annunciato il proprio impegno nelle corse GT a livello nazionale una decina di giorni fa, la squadra che schiera le Lamborghini Huracán si è iscritta all'evento dell'Enzo e Dino Ferrari con la GT3 Evo #23 che condurranno i due piloti del GT tricolore, Kikko Galbiati e Giovanni Venturini, ai quali si aggiunge Lucas-Ayrton Mauron.

Lo svizzero con le vetture di Sant'Agata Bolognese ha già avuto modo di fare esperienza avendo preso parte al Lamborghini Super Trofeo tre anni fa, per poi approdare proprio all'allora Blancpain GT Series.

“Siamo davvero orgogliosi di poter scendere con i colori di Imperiale in pista ad Imola, su uno dei circuiti più belli d’Italia, in quella che è riconosciuta nel mondo come la più competitiva serie per vetture Gran Turismo - ha commentato il team manager Luca Del Grosso - Certamente sarà una sfida impegnativa che segnerà il debutto di Imperiale Racing in questo campionato".

"Il parco partenti è di assoluto livello, ma abbiamo lavorato bene in questi mesi il livello di competitività che abbiamo raggiunto con la Lamborghini Huracán GT3 Evo è sicuramente positivo. Giovanni, Kikko hanno dimostrato di essere un coppia affiatata e sono molto entusiasta di avere Lucas-Ayrton a bordo del nostro team: sono sicuro che troveranno il giusto affiatamento per disputare una gara di livello”.