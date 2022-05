ETCR | Furia Romeo Ferraris a Pau: "Buttati fuori in modo sporco"

La Romeo Ferraris ha completato il primo weekend stagionale del campionato FIA ETCR, andato in scena sull'affascinante circuito cittadino di Pau, in Francia.

La Giulia ETCR si è rivelata all'altezza del compito nelle mani del quartetto di piloti formato da Bruno Spengler, Maxime Martin, Giovanni Venturini e Luca Filippi, ma il fine settimana ha riservato numerose insidie per il costruttore di Opera, che non ha potuto capitalizzare appieno le proprie potenzialità.

Le principali soddisfazioni di questa trasferta sono venute dai successi ottenuti nei Quarti di Finale 2 da Maxime Martin nel pool "Fast" e da Bruno Spengler nel pool "Furious", e poi da Giovanni Venturini nella Semi Finale 2, sempre nel secondo raggruppamento in cui sono divisi gli iscritti al campionato turismo per auto totalmente elettriche.

Il pilota italiano, purtroppo, non ha però potuto partecipare alla Super Final del pool "Furious". Sono stati infatti troppo ingenti danni riportati Giulia ETCR condivisa con il connazionale Filippi, che nella finale del pool "Fast" è stato protagonista di un violento impatto contro le barriere dopo essere stato speronato da Jean-Karl Vernay.

Luca Filippi, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR

"Nella Super Final eravamo in lotta per una buona posizione e mi sentivo bene con la macchina. È stato divertente all'inizio con Maxime e anche con Jean-Karl. Ci siamo sorpassati a vicenda alcune volte. Ma poi, devo essere onesto, ho subito colpo più sporco che abbia mai avuto su un rettilineo", tuona il piemontese.

"Passando dalla seconda alla terza curva, stavo andando dritto; Maxime davanti faceva lo stesso, Vernay al mio fianco anche. Poi improvvisamente, in rettilineo e in piena accelerazione, ha sterzato verso di me; ho perso il controllo e la macchina è andata totalmente distrutta".

"Non ho parole per descrivere come mi sento e cosa penso della mossa che ha fatto su di me. Penso che sia probabilmente la situazione più sporca in cui sono stato coinvolto".

Giovanni Venturini, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR

Sempre Venturini, per il contatto con Mikel Azcona, di nuovo su Hyundai, alla partenza dei Quarti di Finale 1 di sabato aveva patito la rottura della sospensione anteriore destra, terminando anzitempo la sua manche.

"Sinceramente non ho molto da dire. Non ho potuto fare la Super Final, quindi alla fine non c'erano punti che potessi prendere. Quindi ora preferisco guardare al prossimo round dove saremo in forma migliore", ha affermato il veneto.

Spengler, protagonista di una costante progressione nell'arco del fine settimana, è adesso il portacolori Romeo Ferraris meglio posizionato in graduatoria, quinto con 61 punti davanti al compagno di colori Maxime Martin a 56.

"Alla fine sono arrivati buoni punti questo fine settimana. Penso che abbiamo fatto bene nel mio primo weekend del FIA ETCR ed è stato anche molto piacevole lavorare con la squadra. Hanno fatto un lavoro davvero incredibile preparando la macchina e aiutandoci a guadagnare fiducia. Penso che abbiamo fatto passi ogni giorno anche se, alla fine, non era abbastanza per vincere oggi", ha detto Spengler.

"Possiamo essere felici dei punti che abbiamo ottenuto. È una pista dove è facile fare danni, noi siamo riusciti a non rompere nulla. Mi dispiace per i miei compagni di squadra che non hanno potuto correre a causa di un brutto comportamento di un altro pilota, sarebbe stato bello per la squadra avere un'altra macchina a prendere punti. Ma è così e ora ci concentreremo su Istanbul, cercando di tornare più forti".

Bruno Spengler, Maxime Martin, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR

Martin ha aggiunto: "Prima di tutto, è davvero vergognoso che l'altra nostra macchina vada a sbattere qui a Pau in questo modo. È brutto perché i miei compagni avranno già uno svantaggio per una parte della stagione, il che non è buono. Da parte mia, ho avuto fondamentalmente una Super Final pulita con alcuni piccoli contatti".

"Ho iniziato terzo e finito terzo, e qui in città penso che sia il meglio che potevamo fare. Ho usato la testa il più possibile con la potenza massima e ho gestito la gara. E' un buon primo weekend con la squadra e nella serie quindi sono abbastanza felice".

Il canadese e il belga hanno terminato il proprio weekend d'esordio nel FIA ETCR con i terzi posti nelle rispettive DHL Super Final, che sono valsi a ciascuno ulteriori 20 lunghezze, mentre Romeo Ferraris è seconda nella classifica costruttori a quota 117.

Bruno Spengler, Romeo Ferraris, Giulia ETCR Photo by: ETCR

Michela Cerruti, Team Principal della Romeo Ferraris, chiosa: "Questo primo weekend della stagione si è rivelato per noi molto impegnativo, con tanti episodi che hanno giocato a nostro sfavore, a cominciare dagli incidenti di Giovanni e Luca che condividono la stessa auto".

"Il loro telaio ha riportato danni molto significativi nella manche finale e dovremo attendere il rientro in sede per sapere se saremo pronti in tempo per il prossimo appuntamento di Istanbul. È stato frustrante assistere a manovre poco intelligenti in un campionato FIA dove ci si dovrebbe aspettare il massimo dal punto di vista della correttezza in pista".

"Luca è stato autore di ottime manovre di sorpasso corrette ed è stato poi vittima di un’azione che ha avuto conseguenze disastrose, evitabili. Guardando alle note positive, la Giulia ETCR si è rivelata competitiva, permettendo a Maxime e Bruno di aggiudicarsi i rispettivi quarti di finale, e a Giovanni di imporsi in Semi Finale. Luca è stato sempre combattivo e determinato e una volta di più si è confermato veloce e vero uomo-squadra".

"Dal punto di vista tecnico Pau è stata un bel banco di prova per la dinamica delle auto FIA ETCR, trattandosi di un tracciato cittadino molto stretto e tortuoso, e siamo convinti di averla superata. Il potenziale è emerso, pur desiderosi di progredire ulteriormente".

"Il dispiacere per i punti persi in campionato esiste, insieme all’incertezza sulla partecipazione alla prossima tappa di Istanbul, ma sappiamo di avere tutte le carte in regola per recuperare nel corso della stagione”.