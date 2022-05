ETCR | Romeo Ferraris apre a Pau la stagione 2022 con la Giulia

Nel weekend del 6-8 maggio il celebre tracciato cittadino di Pau ospita l'appuntamento di apertura, che vedrà il costruttore di Opera al via con le Giulia ETCR e un quartetto di piloti di grande calibro.

Al confermato Luca Filippi si sono uniti Maxime Martin, Bruno Spengler e Giovanni Venturini, che porteranno il loro talento e l’esperienza maturata in contesti agonistici di alto livello.

Nel 2021 la Romeo Ferraris ha chiuso al secondo posto in classifica, con la vittoria nella tappa di Copenaghen, mostrando le proprie capacità al cospetto di avversari espressione di importanti gruppi automobilistici.

Oltre a essersi rivelata estremamente competitiva, la Giulia ETCR è un esempio di auto da corsa sostenibile: non solo per la propulsione elettrica, ma anche per l'utilizzo di materiali innovativi come la fibra di canapa introdotta per alcune componenti della carrozzeria e degli allestimenti interni dell’auto.

Durante gli eventi di gara, le coppie dei piloti che si alterneranno alla guida delle due auto tra una sessione e l’altra saranno rispettivamente quella Filippi-Venturini, tutta italiana, e quella Martin-Spengler.

Il format dei weekend è fra i numerosi tratti peculiari del FIA ETCR, con manche su brevi distanze in cui le auto possono esprimere la loro massima potenza (fino a 500 kW, pari a 670 cavalli) senza costringere i piloti a gestire l’autonomia delle batterie.

A Pau l'attività comincia venerdì con due turni di prove libere, alle 15:20 e 19:40, mentre sabato si entrerà nel vivo dell'azione con le Qualifiche alle 8:00 e alle 10:55, seguite nel pomeriggio dai Quarti di Finale alle 16:40.

Domenica i protagonisti del FIA ETCR si daranno battaglia con le Semifinali alle 8:00 e alle 10:25, per stabilire lo schieramento di partenza della Super Finale che alle 14:15 determinerà il vincitore, denominato "King of the Weekend".

Da quest’anno le singole fasi dell’evento acquisiscono importanza superiore assegnando un maggior numero di punti, rendendo la sfida ancora più avvincente.

Michela Cerruti, Team Principal Romeo Ferraris: "Siamo impazienti di scendere in pista a Pau e di iniziare la stagione 2022 del FIA ETCR. Il campionato è già in crescita per questa sua seconda edizione, ma siamo cresciuti anche noi come team, proseguendo il lavoro di messa a punto della Giulia ETCR e coinvolgendo tre piloti di altissimo livello come Maxime, Bruno e Giovanni, che si sono uniti a Luca, già parte del nostro progetto".

"Lo scorso anno abbiamo saputo dimostrare le nostre capacità vincendo il round di Copenaghen e chiudendo al secondo posto in classifica generale, superando le aspettative. Adesso non vogliamo più sorprendere, ma confermarci al massimo livello con l'idea di lottare regolarmente per il successo e di raccogliere il maggior numero di punti possibili ad ogni occasione".