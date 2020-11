WTCR: Azcona regala la prima vittoria alla Cupra in Gara 2

Mikel Azcona ha regalato la prima vittoria alla Cupra Leon Competición nel FIA WTCR imponendosi in Gara 2 al MotorLand Aragón.

Il sole splende ad Alcañiz e l'idolo locale, galvanizzato dalla partenza in Pole Position sulla griglia invertita, è stato perfetto fino dallo spegnimento dei semafori mantenendo il primato e poi scappando via.

Il pilota della Zengő Motorsport non ha sbagliato nulla, cosa che non si può certo dire di Luca Engstler, partito a rilento dalla prima fila e immediatamente risucchiato nel gruppo, con Yvan Muller che lo ha letteralmente aggirato salendo secondo.

Il francese della Cyan Racing non ha però avuto il passo per tenere testa ad Azcona e deve accontentarsi di portare la sua Lynk & Co 03 in piazza d'onore, seguito da quella di Santiago Urrutia (Cyan Performance), al secondo podio del weekend.

Le grande battaglie viste nel corso del primo giro hanno purtroppo mandato K.O. il vincitore di Gara 1, Jean-Karl Vernay, che dopo una serie di contatti ha dovuto rallentare e riportare l'Alfa Romeo Giulietta Veloce ai box del Team Mulsanne-Romeo Ferraris, tornando poi in pista per controllare che tutto fosse in ordine in vista di Gara 3.

In partenza Gabriele Tarquini ha provato a chiudere la porta a Muller, ma invano, venendo anche passato dall'Audi RS 3 LMS di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team), quarto e vincitore nel WTCR Trophy.

Le Hyundai i30 N di Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ed Engstler chiudono invece in quinta e sesta posizione, seguite a ruota dalle Lynk & Co di Yann Ehrlacher (Cyan Racing) e Thed Björk (Cyan Performance); per il francese sono punti ancora una volta preziosissimi in ottica campionato, visto che il suo diretto rivale, Esteban Guerrieri, conclude decimo con la Honda Civic Type R della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, alle spalle dell'Audi di Gilles Magnus (RACB National Team-Comtoyou Racing) dopo aver superato di forza il suo compagno Néstor Girolami, undicesimo.

A punti vanno anche Josh Files con la seconda Hyundai dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, le Honda di Tiago Monteiro ed Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e la Hyundai del Campione in carica Norbert Michelisz, costretto a partire dalla pit-lane dopo che gli uomini della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse hanno dovuto cambiare il motore finita Gara 1.

Ritirato per un altro problema tecnico Tom Coronel, la cui Audi ha iniziato a fumare vistosamente nel giro 4 mentre il portacolori del Comtoyou DHL Team era in battaglia in Top10.

Fuori nel giro di schieramento in griglia Aurélien Comte al volante della Renault Mégane R.S. messa a punto dalla Vuković Motorsport e la Cupra della Zengő Motorsport condotta da Bence Boldizs per problemi tecnici.