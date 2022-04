WTCR | Cinque strisce iridate nella livrea Cyan Lynk & Co 2022

La Cyan ha svelato la nuova livrea per le sue Lynk & Co che schiera al via del FIA WTCR per la stagione 2022.

Quest'anno la squadra svedese affiliata al marchio di Geely Group Motorsport si presenta ancor più in forze, aggiungendo una 03 TCR per il neoarrivato Ma Qing Hua.

Confermati invece tutti i piloti dalla passata serie, ossia il Campione in carica Yann Ehrlacher, Yvan Muller, Santiago Urrutia e Thed Björk.

Santiago Urrutia, Yvan Muller, Thed Björk, Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR Photo by: Cyan Racing

Ehrlacher ancora una volta ha optato per correre con il #68 anziché il #1 sulla sua vettura: "E' stato difficile perché è sempre bello avere l'1 sulle portiere", ha ammesso il transalpino, che sarà ancora in coppia con lo zio Muller in Cyan Racing Lynk & Co.

Ma, Björk e Urrutia formeranno invece il trio della Cyan Performance Lynk & Co, per un quintetto pronto a dare nuovamente l'assalto ai titoli piloti e team.

Parlando appunto della colorazione delle Lynk & Co, la grande novità sta nelle cinque strisce che attraversano l'intero mezzo, a simboleggiare i trofei iridati vinti consecutivamente dal 2017 al 2021 dalla squadra di Göteborg.

Nel 2017 era infatti la compagine che si occupava delle Volvo Polestar nell'ultimo anno di vita del WTCC, che divenuto WTCR nel 2018 l'ha vista vincere ancora sotto il nome di Yvan Muller Racing.

Dal 2019 è partita l'avventura con Lynk & Co e Geely Group Motorsport, raggiungendo pure il successo nella classifica piloti con Ehrlacher nel biennio 2020-2021.

Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR Photo by: Cyan Racing

Le strisce sono gialle, a rappresentare il colore della Svezia, sul tetto e nel posteriore, mentre sul cofano appaiono blu scuro, con tutto il resto della tinta nel classico 'blu ciano'.

"Le auto presentano una versione accuratamente evoluta dell'iconica livrea blu e gialla Cyan che è stata portata dal team per oltre un decennio, comprese cinque strisce che rappresentano i cinque titoli mondiali consecutivi di Cyan Racing", spiega la nota ufficiale.

"La combinazione di colori blu e giallo porta anche l'orgoglioso patrimonio svedese di corse, che risale all'inizio del 20° secolo".

I cinque piloti della Cyan si sono recati all'Hungaroring per cominciare a preparare la nuova stagione, che scatterà il fine settimana del 7-8 maggio sul circuito cittadino di Pau.

Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 1 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 2 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 3 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 4 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 5 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 6 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 7 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 8 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 9 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Ma Qing Hua, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 10 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Ma Qing Hua, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 11 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 12 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Santiago Urrutia, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 13 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Santiago Urrutia, Yvan Muller, Thed Björk, Yann Ehrlacher, Ma Qing Hua, Cyan Racing, Lynk & Co 03 TCR 14 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Thed Björk, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 15 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Thed Björk, Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 16 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 17 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 18 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Yvan Muller, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 19 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing Yvan Muller, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR 20 / 20 Foto di: Volvo Cyan Racing