SSP | Aragon: Baldassarri debutta da leader appaiato ad Aegerter

La nuova era della Supersport è iniziata! Il Motorland Aragon è stato teatro del primo appuntamento della stagione, che riservava tantissime novità, tra cui la presenza delle Ducati sulla griglia di partenza. Ciò che però non è cambiato è stato il grande dominio delle Yamaha, che sono state padrone di entrambe le gare sul tracciato spagnolo con due diversi piloti.

A dividersi le vittorie nel round inaugurale del 2022 sono stati Lorenzo Baldassarri e Dominique Aegerter, che si dirigono verso il secondo appuntamento, ad Assen, a pari punti in vetta alla classifica. Il rookie ha iniziato la sua avventura in Supersport con una stratosferica Superpole il sabato mattina e una vittoria col brivido in Gara 1. Nel duello con il campione del mondo in carica, all’ultimo giro ha perso il controllo della sua R6, finendo praticamente a terra ma riuscendo a rialzarla in una manovra “alla Marc Marquez” per poi andare a vincere la sua prima gara, con lo svizzero secondo a poco più di due decimi.

I ruoli si sono invertiti in Gara 2, dove ad avere la meglio è stato proprio Aegerter, riuscito a passare sotto la bandiera a scacchi con soli 30 millesimi di vantaggio sul pilota del team Evan Bros. “Balda” era riuscito a mettere le ruote della sua Yamaha davanti a quelle dello svizzero alla fine del lungo rettilineo, ma una frenata troppo profonda ha aperto un varco al campione in carica, che è riuscito a conquistare il primo successo stagionale. I due sono così a pari punti in cima alla classifica, entrambi a quota 45 grazie al risultato identico nelle due gare.

Baldassarri ed Aegerter hanno disputato un weekend a sé, lasciando gli altri alle loro spalle a combattere e mettendo un ampio margine tra loro due e gli inseguitori. Il “primo degli altri” è sempre stato Can Oncu, autore di un enorme passo in avanti nel 2022 e sempre all’inseguimento dei due leader nelle due manche disputate. Se in Gara 1 è riuscito a salire agevolmente sul terzo gradino del podio, staccato però di poco più di un secondo, ha dovuto parcheggiare la sua Kawasaki a bordo pista nell’ultimo giro di Gara 2. Il turco ha pagato un problema tecnico quando era saldamente in terza posizione, aprendo la strada a Glenn van Straalen.

Sembrava tutto facile per l’olandese dell’EAB Racing Team, pronto a conquistare il suo primo podio nella classe 600. Ma non aveva fatto i conti con Nicolò Bulega. Il pilota emiliano lo ha beffato proprio nel finale, andando a conquistare la terza posizione e portando la Ducati sul terzo gradino del podio nel round del debutto. Anche il portacolori Aruba era all’esordio in Supersport ed è stato in grado di approfittare del ritiro di Oncu per potarsi a casa una terza posizione che fa ben sperare.

Con il podio di Gara 2, Bulega lascia Aragon da inseguitore di Aegerter e Baldassarri, al comando con 45 punti. Il pilota Ducati resta a quota 27, complice la quinta piazza ottenuta nella prima manche del weekend. La classifica generale vede inoltre Glenn van Straalen in quarta posizione con i due quarti posti. Yamaha è ancora il costruttore dominatore del campionato, con ben tre moto nelle prime quattro posizioni, e l’unico ad interrompere l’egemonia è proprio Bulega, terzo con la Ducati.