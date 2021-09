SBK, Jerez, Gara 2: Razgatlioglu doppietta in volata su Redding

Nella domenica di Jerez, la Superbike è tornata al vecchio format che prevedeva le due gare nella giornata conclusiva del weekend a causa del cambio di programma a causa delle cancellazioni delle attività di ieri. Nella manche del primo pomeriggio si rinnova la battaglia mondiale fra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, con quest’ultimo che però approfitta delle difficoltà del pilota Kawasaki e si rende autore di una stratosferica doppietta che lo porta a incrementare il vantaggio in classifica fino a 20 punti.

Razgatlioglu vince in volata su un più che efficace Scott Redding, i due combattono per tutta Gara 2, con il pilota Ducati che è sempre pericolosamente vicino fino a sferrare l’attacco sul leader del mondiale, che in alcune curve si piega salvo poi tornare in testa per passare davanti a tutti sulla linea del traguardo. Razgatlioglu e Redding sono separati da 113 millesimi alla bandiera a scacchi e il turco firma la sua decima vittoria in stagione.

La grande sorpresa di Gara 2 è Alvaro Bautista, che taglia il traguardo in terza posizione beffando anche i più favoriti. Lo spagnolo sulla pista di casa porta la sua Honda sul podio, dopo un grande duello con Andrea Locatelli. In sella alla CBR1000RR-R, il pilota di Talavera de la Reina paga 4.2 secondi dai primi due, ma con grande soddisfazione riesce a strappare un podio che sa di conquista, chiudendo un fine settimana in maniera solida. Bautista lascia Locatelli ai piedi del podio e il pilota Yamaha colleziona il secondo quarto posto del weekend. A Jerez il bergamasco dà battaglia e riesce ad essere davanti a Jonathan Rea.

Proprio il campione del mondo in carica viene demolito a Jerez: Rea accusa molte difficoltà nel guidare la sua Kawasaki ed è remissivo anche nei sorpassi che subisce. Il britannico passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione e paga ben sei secondi dal vincitore e diretto rivale in classifica. Rea riesce però a tenersi alle spalle le due Ducati di Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, sesto e settimo rispettivamente. Il giovane pilota del team Motocorsa colleziona una nuova top 10 piazzandosi davanti al portacolori ufficiale. Il romagnolo si rifà dopo la caduta di Gara 1 di questa mattina e, nonostante avesse mostrato un passo ottimo nella giornata di sabato, fatica nella seconda manche e chiude dietro a Bassani.

Ancora una top 10 per Michael van der Mark, che passa sotto la bandiera a scacchi in ottava posizione. L’olandese porta la BMW nelle prime dieci posizioni, ma Eugene Laverty, impegnato a Jerez come sostituto di Tom Sykes, migliora la prestazione e chiude in 11esima posizione. Fra i due si piazzano Loris Baz e Garrett Gerloff, nono e decimo rispettivamente. Ottimo il weekend del francese, che in sella alla Panigale V4R del team Go Eleven ha sostituito egregiamente l’infortunato Chaz Davies.