SBK | Estoril: capolavoro di Bautista che beffa Toprak in Gara 1

La Superbike è stata con il naso all’insù prima del via a causa dell’incertezza del meteo, ma all’Estoril è andata in scena una Gara 1 asciutta, che ha dato modo ai contendenti per la vittoria di ingaggiare duelli spettacolari. Dopo l’incognita meteo, i primi tre della classifica hanno lasciato tutti con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi, dove ha avuto la meglio Alvaro Bautista. Il pilota Ducati vince la prima manche nel finale incrementando così il vantaggio in classifica generale, mentre Toprak Razgatlioglu si deve accontentare della seconda posizione, con Jonathan Rea a chiudere il podio.

Scattato male dalla prima fila, lo spagnolo aveva perso terreno nelle prime fasi di gara, dove sono stati Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu a fare la differenza. La lotta per il successo sembrava infatti una questione a due, la coppia di testa si è alternata le posizioni in un duello spettacolare che li ha visti anche toccarsi spesso. Il campione del mondo in carica e il pilota Kawasaki hanno inflitto un distacco pesante su Bautista, terzo e molto distante. Tuttavia, il duello tra i due ha permesso al portacolori Aruba di riavvicinarsi.

Bautista ha infatti costruito una rimonta incredibile, firmando una serie di giri veloci che, insieme al duello dei due che lo precedevano, gli ha consentito di avvicinarsi alla vetta. Sempre molto forte nella seconda fase di gara, il pilota Ducati ha approfittato del suo punto di forza per poter ricucire il distacco da Toprak e Rea, con cui è riuscito a ingaggiare la battaglia. È stato però proprio il sei volte campione del mondo a cambiare la faccia alla gara: un errore in un tentativo di sorpasso sul turco lo ha costretto ad andare eccessivamente largo, aprendo un varco a Bautista, che si è infilato per andare e prendere la prima posizione.

Niente da fare per Rea, che non è più riuscito ad agganciare il duo di testa, e ormai la vittoria era una questione fra Bautista e Razgatlioglu, con quest’ultimo che ha provato di tutto per difendersi, ma si è dovuto piegare a una gara di strategia costruita da Bautista, che ora incrementa il proprio vantaggio a 50 su Toprak, secondo a soli 126 millesimi. Staccato di ben quattro secondi al traguardo c’è Jonathan Rea.

La gara “degli altri” è stata un’altra storia: ai piedi del podio troviamo Andrea Locatelli, che ancora una volta si dimostra competitivo subito dopo il terzetto di testa. Il pilota Yamaha è riuscito a tenersi dietro il duo Honda, con Xavi Vierge quinto davanti a Iker Lecuona, sesto. Gara molto solida della coppia HRC, che precede Alex Lowes, solamente settimo a ben 21 secondi dal vincitore.

Con il passare dei giri ha perso terreno Scott Redding, scattato dalla quarta casella ma solo ottavo al traguardo al termine di una gara molto difficile. Non sorride nemmeno Michael Ruben Rinaldi, che lotta e chiude Gara 1 in nona posizione, davanti a Loris Baz, ultimo pilota in top 10. Ottima invece la gara di Xavi Fores, che al suo ritorno in sella è 11° con la Ducati del team Go Eleven e precede Axel Bassani, 12°.