Lime Green di Motul e Kawasaki, quando l'efficacia incontra l'emozione

Motul e Kawasaki sono due nomi molto attivi e riconosciuti nel mondo delle corse, che si sono uniti nel 2020 destinati ad incontrarsi e che in questo 2024 hanno rafforzato il loro rapporto, con il marchio francese che è l'attuale Official Lubricants and Maintenance Partner del Kawasaki Racing Team nel WorldSuperbike.

La punta di diamante della partnership, o meglio il gioiello della corona, è il Lime Green Edition by Motul 10W-40, un olio molto speciale per le moto stradali Kawasaki, che riprende il colore verde intenso del marchio giapponese... e profuma di lime! In una chiacchierata con Motorsport.com, Mathieu Jouan, International Product Manager del progetto, ce lo ha spiegato.

Un odore attraente… che va oltre la moto

L'odore? Sì, Motul ha sempre giocato con i colori e gli odori, trasmettendo emozioni all'utente, come nel caso del 300V dal giallo fluoro e dall'odore fruttato. Per il Lime Green, Motul ha collaborato con un'azienda di profumi specializzata per creare quell'odore verde lime che è piacevole sia per i meccanici in officina sia per gli utenti che lo sentono.

Un aneddoto che riflette questo aspetto è che il Dipartimento per la Salute e la Sicurezza ha imposto a Motul di inserire un disclaimer nelle prime pubblicità del Lime Green per ricordare che questo olio non è un profumo per il corpo...

Lime Green, che si riferisce al colore della Kawasaki nelle corse, è un olio su misura per motori a 4 tempi, sviluppato da Motul con il supporto di Kawasaki e che utilizza la tecnologia Ester (un composto chimico). Offre una protezione supplementare al motore (contro l'usura degli ingranaggi) ed alla trasmissione, oltre a favorire il processo di cambiata. È un prodotto che fornisce una lubrificazione rapida dopo un avviamento a freddo e garantisce una maggiore durata.

Lime Green, del laboratorio alla strada

Se vi state chiedendo come viene sviluppato un olio di questo livello, Mathieu ci spiega: "Motul inizia testando il prodotto in laboratorio, per poi passarlo alle moto non da competizione, verificando tutti quei valori che i motociclisti possono richiedere: potenza e coppia, proprietà antiusura, temperatura di esercizio, prestazioni di avviamento o prestazioni a caldo e a freddo".

Questi test sono comunque meno esaustivi, o meglio, "in condizioni diverse da quelle dei prodotti da competizione (come il già citato 300V)", dove vengono effettuate, tra l'altro, numerose prove su pista, prove sul campo (fino ad un anno) o prove al banco.

Nonostante la partnership tra Motul e Kawasaki nel WSBK, il Lime Green non è e non sarà utilizzato nelle gare, in quanto gli oli da competizione hanno caratteristiche diverse e in quel campo Motul è si affida al 300V.

Il futuro è verde... lime e speranza

Oltre al Lime Green, Motul intende "garantire un futuro alle moto con motore a combustione con la sua gamma di oli motore sostenibili basati sulla tecnologia degli oli base rigenerati". Per questi oli collabora con un'azienda specializzata che recupera gli oli motore usati e li sottopone ad un processo di raffinazione altamente tecnologico in un processo basato sulle 3R: riciclare, riutilizzare, ridurre.

Questo business circolare si basa sulle 3R dell'attenzione all'ambiente: Ridurre, Riutilizzare e Riciclare. Oli che hanno prestazioni migliori rispetto agli oli di base vergini, il che rappresenta un vantaggio per l'utente e per il produttore.

E con Kawasaki? Mathieu lascia l'intrigo alla fine: "Stiamo lavorando ad una nuova versione di un prodotto in co-branding". Ma per scoprire i dettagli, dovremo aspettare e vedere...