SBK | Estoril: ruggito di Rea in Superpole, Toprak e Bautista in prima fila

Era rimasto in ombra durante le sessioni di libere, ma nel momento decisivo Jonathan Rea è sempre pronto ad attaccare. All’Estoril non è stato diverso e proprio nel finale di turno il sei volte campione del mondo ha messo a segno un giro in 1’35”346 che gli ha consentito di conquistare la Superpole, la sua 36esima in carriera. Per soli 91 millesimi, il pilota Kawasaki beffa Toprak Razgatlioglu, in testa anche nelle FP3 ma secondo al termine della qualifica.

Il pilota Yamaha si deve accodare a Rea ma scatterà comunque dalla prima fila: questa vede nuovamente ricomporsi il solito trio, con Rea e Razgatlioglu in prima e seconda posizione rispettivamente, ma Alvaro Bautista subito dietro. Il leader del mondiale inizierà le gare da inseguitore, al termine della Superpole il pilota Ducati paga ben sei decimi dalla vetta, ma sul passo si è mostrato molto competitivo. In Gara 1 dunque si ripartirà dai soliti primi tre, che guidano il mondiale e anche la prima fila della griglia.

Ad aprire la seconda fila troviamo la sorpresa di giornata: Scott Redding. Orfana di Michael van der Mark questo fine settimana a causa di una caduta nelle FP1 in cui ha rimediato la frattura della testa del femore, BMW trova un motivo per sorridere e lo fa grazie al britannico, che è distante 633 millesimi da Rea. La Casa di Monaco chiude la Superpole in maniera positiva, con Eugene Laverty in nona posizione e migliore dei piloti indipendenti, mentre Loris Baz non va oltre il 12° crono.

Sarà il duo tricolore formato da Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi a chiudere la seconda fila del round dell’Estoril. Il bergamasco porta la seconda Yamaha in top 5, con il romagnolo della Ducati subito alle sue spalle. I due però pagano un ritardo più consistente dal poleman Rea, ben otto decimi. Si conferma in ottima forma Iker Lecuona, che porta la Honda in settima posizione davanti ad Alex Lowes, più in difficoltà e solamente ottavo a oltre un secondo dal compagno di squadra. Chiue la top 10 Lucas Mahias.

Axel Bassani scatterà dalla 14esima casella, alle spalle di Kohta Nozane. Il giapponese è l’unico pilota in pista per il team GRT: Garrett Gerloff infatti è stato protagonista di un highside durante la terza sessione di prove libere. Portato al centro medico, gli è stata riscontrata una profonda ferita al ginocchio e per precauzione è stato fermato sia per la Superpole sia per Gara 1. Verrà riesaminato nel pomeriggio per capire se potrà proseguire il weekend. Assente anche Philipp Oettl, costretto a chiudere il weekend in anticipo a causa di una caduta nelle FP2 in cui ha rimediato la frattura della clavicola destra. Al suo posto corre Xavi Fores, 17° in Superpole.