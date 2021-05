SBK, Aragon, Superpole Race: Rea vince ancora su pista umida

Nella domenica di Aragon ecco che cambia tutto: dopo due giorni di asciutto è arrivata la pioggia a cambiare le carte in tavola, costringendo i piloti della Superbike a disputare la Superpole Race in condizioni miste. Cambiano le situazioni, ma non il vincitore: anche sull’asfalto insidioso, Jonathan Rea si impone vincendo in scioltezza la sua gara numero 101.

Il pilota Kawasaki è colui che al meglio è riuscito ad interpretare le condizioni particolari della pista, montando due intermedie con cui ha tagliato il traguardo infliggendo 3.5 secondi al compagno di squadra. Alex Lowes regala infatti la seconda doppietta del weekend a Kawasaki, tagliando il traguardo in seconda posizione. C’è grande soddisfazione anche in casa Yamaha, con un Garrett Gerloff che si conferma in ottima forma ed è il pilota che chiude il podio.

Lo statunitense del team GRT ha beffato i più favoriti, chiudendo in terza posizione e provando ad avvicinarsi a Lowes, anche se invano. È rimasto ai piedi del podio Chaz Davies, che ad Aragon riesce ad esprimersi al meglio, ma non è andato oltre la quarta posizione. Il gallese però è il primo dei piloti Ducati, che invece sono arretrati e non sono mai riusciti a tenere il passo dei primi.

È apparso in estrema difficoltà infatti Scott Redding, partito dalla seconda casella e in lotta per la prima posizione nelle prime curve. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati però non è andato oltre l’ottavo posto finale, in crisi con la scelta sbagliata di gomme. La squadra ufficiale aveva deciso di montare due gomme da bagnato, condannando di fatto i piloti a una gara faticosa, anche Michael Ruben Rinaldi è passato sotto la bandiera a scacchi in 11esima posizione.

Autore di una grande rimonta è invece stato Michael van der Mark, unico pilota ad optare per due gomme slick. L’olandese ha portato la sua BMW dalle retrovie alla quinta posizione finale, riuscendo a precedere anche Toprak Razgatlioglu, sesto dopo un duello con Alvaro Bautista, che è passato sotto la bandiera a scacchi in settima posizione.

Come detto, Redding è ottavo davanti ad un Kohta Nozane che agguanta la sua prima top 10 grazie al nono posto, mentre in decima posizione troviamo l’altra Honda di Leon Haslam. Bene anche l’esordio in condizioni miste per Andrea Locatelli, che ha tagliato il traguardo in 12esima posizione, mentre sorride decisamente meno Tom Sykes, costretto a rientrare ai box a metà gara.​