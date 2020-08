SBK, Aragon, Gara 1: Redding trionfa nella doppietta Ducati

Motorland Aragon si conferma terreno di conquista Ducati, che mantiene il proprio dominio incontrastato con una stratosferica doppietta, grazie alla splendida vittoria di Scott Redding, seguito a ruota dal compagno di squadra Chaz Davies. I due piloti Aruba.it Racing Ducati riescono a beffare anche il favorito Jonathan Rea, che è costretto ad accontentarsi del terzo gradino del podio.

Con il trionfo in Gara 1, Redding torna al comando della classifica generale con 5 punti di vantaggio su Jonathan Rea, apparso più in difficoltà in questa prima manche. Il ‘nuovo’ leader del mondiale è riuscito ad imporsi dopo essere scattato dalla terza casella e ha tagliato il traguardo con tre decimi di gap dal vicino di box. Chaz Davies mostra di essere particolarmente a suo agio su questa pista e, nonostante una partenza difficile dalla nona posizione, si rende autore di una grande rimonta che lo porta fino al secondo gradino del podio.

Rea passa sotto la bandiera a scacchi in terza posizione, perdendo sia il comando guadagnato in Superpole sia la leadership nella generale. Il campione del mondo in carica accusa problemi anche con la carena della sua Kawasaki e tutto ciò contribuisce ad impedirgli di essere efficace. Gara da dimenticare per il proprio compagno di squadra: Alex Lowes ottiene un ottimo spunto in partenza e si porta in seconda posizione nei primi giri, all’inseguimento di un Rea inizialmente in testa. Al quarto giro però perde il controllo della sua ZX-10 RR, che lo sbalza via e lo lascia nel mezzo della pista. Nessuna conseguenza per il britannico, fortunatamente, ma è costretto a ritirarsi dalla gara.

Chi invece può sorridere è il team Go Eleven, che taglia il traguardo in quarta posizione con Michael Ruben Rinaldi. Anche in gara la Panigale V4 R della squadra privata si mostra competitiva e, pur pagando 7.4 secondi dal compagno di marca, è autore di una prestazione di rilievo. La prima Yamaha al traguardo è quella di Michael van der Mark, solamente quinto. L’olandese precede il compagno di squadra Toprak Razgatlioglu, in rimonta da metà gruppo e sesto alla bandiera a scacchi. Arretra Loris Baz, partito dalla seconda casella e solamente settimo a fine gara.

Ottima la prestazione di Xavi Fores, che in sella alla Kawasaki del team Puccetti è ottavo, mentre chiudono la top 10 Federico Caricasulo e Leon Haslam, nono e decimo rispettivamente. Il britannico è l’unico pilota Honda nelle prime dieci posizioni, a causa della caduta di Alvaro Bautista. Lo spagnolo scivola a sei giri dal termine quando è settimo e getta alle ortiche un’ottima gara che lo vedeva in una buona condizione.

Non va meglio a Tom Sykes, anche lui costretto a terminare la gara in anticipo, così come Garrett Gerloff, Christophe Ponsson e Maximilian Scheib. Attardati i rappresentati tricolore: Marco Melandri è 14esimo, mentre Lorenzo Gabellini è l’ultimo a tagliare il traguardo in 17esima posizione.