SSP, Aragon: Locatelli inesorabile, vince Gara 1

Andrea Locatelli non ha rivali: il leader del mondiale conquista a Motorland Aragon la sesta vittoria consecutiva e consolida ulteriormente il vantaggio già ampio in classifica. Il pilota del team Bardahl Evan Bros domina con ben tre secondi di vantaggio su Jules Cluzel, che deve accontentarsi della seconda posizione e perde terreno nella classifica. Chiude il podio Philipp Oettl, che invece nella generale si avvicina ai primi.

In partenza, Locatelli non ottiene uno spunto eccezionale e perde la testa della gara, rimanendo imbottigliato nel traffico del gruppo di testa. Ad ogni modo non impiega molto tempo a ritornare davanti a tutti e dettare il ritmo. Una volta ripreso il comando, non ce n’è per nessuno ed il leader del mondiale taglia il traguardo con un vantaggio importante su Cluzel, che non può far altro che inseguire.

Il francese nelle prime fasi di gara appare più efficace, ma deve poi piegarsi allo strapotere di Locatelli. Può ritenersi soddisfatto Philipp Oettl, che con la terza posizione al traguardo ricuce il distacco dagli avversari in classifica. Il pilota del team Puccetti comunque paga un ritardo di ben cinque secondi dal vincitore.

Raffaele De Rosa chiude Gara 1 ai piedi del podio, con una quarta posizione ottenuta di forza su Lucas Mahias, molto competitivo nelle fasi iniziali ma arretrato nella seconda metà. Il francese non va oltre la quinta posizione ed accusa un ritardo di ben dieci secondi dal vincitore ormai lontano anche nella classifica generale.

Alle spalle di Mahias troviamo Steven Odendaal, sesto davanti alla Yamaha GMT94 di Isaac Vinales. Lo spagnolo è settimo e precede Manuel Gonzalez, ottavo. Chiudono la top 10 Danny Webb e Corentin Perolari,, nono e decimo rispettivamente.

Più attardati gli altri italiani: Federico Fuligni è 12esimo, mentre bisogna scorrere fino alla 18esima posizione per trovare Axel Bassani, solamente 18esimo. Luigi Montella è 21esimo alla bandiera a scacchi, ma va peggio a Stefano Valtulini, ritiratosi dalla gara.