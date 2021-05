L’attesa è finita, il Mondiale Superbike torna in pista per l’inizio della stagione 2021 e stavolta si partirà da Motorland Aragon. La pandemia continua a condizionare l’andamento dei campionati e lo stilare dei calendari, dunque le derivate di serie partono con due mesi di ritardo e non da Phillip Island, come eravamo abituati.

I semafori però si spengono di nuovo questa domenica, dove al Motorland Aragon riparte la caccia a Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica, forte della nuova ZX-10RR apparsa già molto competitiva, è determinato a difendere il suo titolo e conquistare la settima corona consecutiva. Dovrà però fare attenzione a Ducati e Yamaha, pronte a mettere un freno al suo dominio in una stagione che si preannuncia intensa e combattuta.

Il pilota Kawasaki infatti si dovrà guardare le spalle da Scott Redding, pronto a prendere il comando, e Michael Ruben Rinaldi, al primo anno con la Ducati ufficiale ma già determinato ad essere della partita. Non mancheranno le insidie da parte di Yamaha, con Toprak Razgatlioglu alla ricerca del riscatto e un Garrett Gerloff apparso decisamente in forma nei test invernali.

Tante le conferme, ma molte anche le novità: il debutto di Andrea Locatelli nel team Pata Yamaha, l’esordio di Tito Rabat e l’addio dopo sette anni di Chaz Davies al team Aruba.it per intraprendere la nuova avventura con Go Eleven. Ma non solo, questo e molto altro attende la nuova stagione del mondiale Superbike, di cui di seguito potrete trovare gli orari del weekend. L’intero round sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP HD in diretta.

Orari tv Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 21 maggio

Prove Libere 1 SBK: 10:30-11:15

Prove Libere 2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 22 maggio

Superpole SSP: 10:25-10:45

Superspole SBK: 11:10-11:25

Gara 1 SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:15

Domenica 23 maggio

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SSP: 12:30

Gara 2 SBK: 14:00