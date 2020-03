Locatelli: “Fatico a rendermi conto del risultato”

Il team Bardahl Evan Bros ricomincia il 2020 così come aveva terminato la stagione 2019: vincendo. La squadra campione del mondo ha esordito a Phillip Island con una line-up interamente rinnovata e quest’anno scende in pista con un solo pilota. Ma Andrea Locatelli, unico alfiere Evan Bros, è riuscito a continuare sulla striscia positiva di risultati.

Il pilota italiano ha trionfato in Australia al debutto in Supersport, imponendosi già dal sabato e disputando un fine settimana perfetto. Locatelli ha tagliato il traguardo con ben 5.8 secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, Raffaele De Rosa, ed è subito leader della classifica generale.

Non è stata una gara facile per il bergamasco, che è stato costretto al flag-to-flag per il cambio gomme. La novità ha complicato le cose, ma Locatelli è riuscito a dominare dal semaforo alla bandiera a scacchi, ad eccezione del momento in cui è rientrato ai box.

Locatelli è entusiasta del risultato ottenuto, consapevole di avere ancora molto lavoro da fare me di essere partito con il piede giusto: “È stato un weekend fantastico, del quale ancora fatico a rendermi conto. Mi mancava vincere, è una sensazione bellissima: la gara non è stata facile, sia per le condizioni della pista diverse dai giorni scorsi che per l’obbligo del flag to flag. Devo ancora imparare alcune cose ma credo di essere partito nel migliore dei modi”.

“Il pacchetto a mia disposizione era ottimo – prosegue il pilota Bardahl Evan Bros – abbiamo lavorato nel modo migliore sin dalle prime prove e mi sono sentito a mio agio in ogni momento passato in sella. Voglio complimentarmi con la squadra per tutto lo sforzo profuso sia in inverno che in questo weekend, siamo tutti molto motivati e questo ci spinge a dare il massimo per vivere giornate come queste”.