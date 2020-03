Il coronavirus ferma la MotoGP, Superbike in forse a Losail

L’emergenza del coronavirus sta influenzando anche il motorsport e, nonostante in un primo momento si pensasse che la MotoGP potesse restare indenne ai cambiamenti, nella serata di ieri è arrivata la notizia dell’annullamento del GP del Qatar, in programma questo fine settimana.

Tutto lascia pensare che questa decisione possa coinvolgere anche il mondiale Superbike, organizzato da Dorna ed impegnato proprio sulla pista di Losail fra due settimane. La notizia è stata diffusa nella serata europea, quando il paddock delle derivate di serie era nel pieno della notte australiana. Pertanto ha scoperto solo al mattino la novità del calendario.

Le squadre della Superbike sono in attesa di notizie, ma con ogni probabilità il secondo round della stagione avrà lo stesso destino dell’appuntamento di apertura della MotoGP. L’organizzazione comunicherà al più presto quale sarà la decisione definitiva e, se il round del Qatar dovesse saltare, il mondiale delle derivate di serie volerebbe direttamente in Europa e ripartirebbe da Jerez, in programma a fine mese.

Dorna e FIM hanno già comunicato inoltre che il GP di Thailandia del motomondiale verrà rimandato a data da destinarsi, perciò in breve tempo si avranno conferme sul destino del round di Losail della Superbike. I molti italiani che lavorano nel paddock infatti, se riuscissero ad atterrare a Doha, dovrebbero rispettare un periodo di quarantena e, con i tempi ristretti, sarebbe complicato scendere in pista nei giorni previsti dal calendario.