Ducati e Bautista a Losail per l’ultimo atto

Sta per calare il sipario sulla stagione 2019 del mondiale Superbike, che ha visto Ducati tra i grandi protagonisti con Alvaro Bautista, che ha lottato per il titolo facendo sognare Borgo Panigale, soprattutto nelle fasi iniziali di campionato.

Ora che la stagione volge al termine, i pensieri sono già proiettati alle prossime sfide, ma prima del 2020 si farà tappa a Losail, dove i piloti scenderanno in pista per l’unica gara in notturna del calendario, che chiuderà l’anno. Sarà l’ultimo fine settimana da ducatista per Alvaro Bautista, che però sarà determinato ad affrontare il weekend con la stessa motivazione di sempre, per continuare a macinare successi nel suo primo anno nelle derivate di serie.

Lo spagnolo arriva su un circuito che conosce bene, avendo già corso in MotoGP, e proverà ad imporsi per concludere in bellezza l’avventura breve ma intensa in Ducati. Bautista è inoltre forte della vittoria in Argentina e vuole riscattarsi del mancato successo in Gara 2, dove aveva il potenziale ma non è riuscito a sfruttarlo a causa di un problema alla gomma.

Tutto è pronto per il Qatar, scenario non nuovo per Bautista, che però si troverà a vivere in condizioni differenti, per la prima volta in sella alla Panigake V4 R: “Quella dell’Argentina è stata una gara molto difficile e ho cercato di portare a casa il miglior risultato possibile, mi dispiace perché, anche nella seconda manche, eravamo in grado di lottare per la vittoria. Adesso dobbiamo solo guardare avanti e cercare di finire la stagione con un buon risultato in quella che purtroppo sarà la mia ultima gara con il Team Aruba e con Ducati. Sarà interessante vedere il confronto con la MotoGP in Qatar, perché è più di un anno che non gareggio su questo tracciato. Normalmente per me era la prima gara della stagione, adesso sarà l’ultima, ma sono curioso di vedere la differenza fra le due categorie.”

Si conclude una stagione difficile per Chaz Davies, che solo nelle ultime fasi ha iniziato ad adattarsi alla nuova moto di Borgo Panigale. Il gallese, tra i fautori del boicottaggio di Gara 1 in Argentina, si è fatto valere nella seconda manche salendo sul podio, alle spalle di Jonathan Rea.

Sulla pista di Losail, Davies ha conquistato due successi e, sulla scia dei buoni risultati ottenuti nelle ultime gare disputate quest’anno, cercherà di replicarsi tornando sul gradino più alto del podio: “Adesso andiamo in Qatar, dove spero di confermare il nostro momento positivo e di concludere nel migliore dei modi questa stagione. In passato ho conquistato degli ottimi risultati su questa pista, purtroppo lo scorso anno è stato un week end difficile a causa del problema alla spalla. In ogni caso, non vedo l'ora di cominciare su un tracciato con caratteristiche diverse, penso che sia una buona occasione per verificare le nostre performance cercando di definire un buon set-up sulla la moto. Mi piace il programma del weekend, relax di giorno e poi azione di notte.”