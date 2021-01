WRC, Toyoda: "Makinen ha fatto cose che pensavo irrealizzabili"

2 successi nell'anno del rientro nel WRC e 3 titoli iridati - 2 Piloti e 1 Costruttori - nei 3 anni seguenti. E' questo il bottino di successi ottenuto da Toyota Gazoo Racing sotto la guida di Tommi Makinen. Oggi un palmarès quasi scontato, ma nel 2017, primo anno nel WRC con la Yaris, Jari-Matti Latvala, Juho Hanninen ed Esapekka Lappi al volante, era davvero tutt'altro.

Come cambiano velocemente le cose nello sport, e il motorsport non fa eccezione. Da un progetto nato da un idea di Akio Toyoda, presidente di Toyota Gazoo Racing, e alimentato da un silente Tommi Makinen. Un'idea nata quasi per scherzo, che si è poi tramutata in un capolavoro in 48 mesi pieni di successi e di idee realizzate.

Tommi Makinen lascia la direzione di Toyota, la sua creatura, alla fine del 2020. Diventerà advisor di Toyota Motorsport a partire dal 1 gennaio. Al suo posto ci sarà il primo pilota scelto da lui, nella sua avventura dal team principal: Jari-Matti Latvala. Un passaggio di consegne a dir poco sorprendente, quasi romantico, che però dovrà continuare a portare risultati.

Non poteva però mancare il ringraziamento a Makinen da parte di Akio Toyoda, colui che, assieme al 4 volte iridato, ha realizzato una splendida idea in un progetto vincente.

"Sono grato a Tommi per il lavoro che ha fatto e di aver lavorato assieme a lui. Quando abbiamo deciso di tornare nel WRC gli ho chiesto di sviluppare una macchina e costruire un team. A essere onesto, pensavo che la mia richiesta fosse una sfida troppo grossa", ha ammesso Toyoda.

"Eppure lui è riuscito a fare tutto in un anno di preparazione e il team è riuscito subito a centrare il secondo posto nella gara d'esordio, il Rallye Monte-Carlo del 2017, e addirittura a vincere la seconda gara assoluta, il Rally di Svezia con Latvala".

"Da quel momento abbiamo passato tante difficoltà, ma ogni singola esperienza ha significato molto per noi e ha reso la nostra vettura sempre più forte".

Toyoda ha poi rincarato la dose, parlando del momento da lui preferito negli ultimi 4 anni: "Uno dei miei ricordi più belli è senza dubbio quando salimmo assieme sul tetto della Yaris WRC dopo aver vinto il Rally di Finlandia 2018". Ovvero l'anno in cui Toyota tornò a vincere il titolo Mondiale Costruttori del WRC.