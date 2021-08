WRC, Rally Ypres, PS18: Rovanpera sale in terza piazza

Hyundai contiua a dettare legge al Rally di Ypres. La Prova Speciale 18, terzultima dell'evento belga, è staa vinta da Ott Tanak con il tempo di 6'56"9, in quella che sarà anche la prova che sarà considerata Power Stage.

La prova si è tenuta tra strade comuni, nelle campagne attorno al tracciato di Spa-Francorchamps, per poi terminare proprio nella pista con i piloti che hanno avuto modo di entrare prima nel Paddock, poi in pit lane e alla fine fare la Source sino all'Eau Rouge.

Tanak è stato il più veloce e ha preceduto di appena mezzo secondo Kalle Rovanpera, partito molto forte questa mattina dopo aver vinto la PS17.

Grazie a questo risultato il finlandese della Toyota è riuscito a superare Elfyn Evans nella classifica generale e a entrare in zona podio. Ora è terzo, con un vantaggio di 3"9 sul gallese.

Evans, dal canto suo, ha completato la prova con il sesto tempo, staccato di 6"1 da Tanak. Questo tempo, tutt'altro che buono, è derivato da un primo settore molto più lento rispetto ai migliori, forse a causa di un assetto troppo sbilanciato verso il grip offerto dalla pista rispetto a quello trovato per le strade adiacenti il circuito.

Il risultato ottenuto da Rovanpera sembra aver tagliato fuori Ogier dalla lotta per il podio. Il 7 volte iridato ora ha un ritardo dal giovane finlandese pari a 14"1.

Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe continuano a gestire. In questa prova hanno preso i riferimenti per la Power Stage dove, quasi certamente, andranno alla caccia della vittoria di speciale per recuperare altri punti nei confronti di Ogier.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.18'27”6 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +14"9 3 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +40"5 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +44"4 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +54"6 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3'50"8 7 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +11'25"5 8 Cracco/Vermeulen Skoda Fabia R5 Evo +11'58"3 9 Kreim/Christian Volkswagen Polo GTI R5 +12'21"6 10 Bedoret/Gilbert Skoda Fabia R5 Evo +12'28"7 +10"