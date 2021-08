WRC, Rally Ypres, PS19: Neuville a un passo dal successo

Ancora una. Manca ancora una prova speciale a Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe per portare a casa quella che sarebbe la prima vittoria assieme nel WRC. La Prova Speciale 19 del Rally Ypres è stata vinta da Ot Tanak e Martin Jarveoja e ora tutti gli occhi saranno puntati sulla Power Stage.

L'estone ha vinto la Stavelot 2 di 9,05 chilometri, secondo scratch consecutivo dopo aver portato a casa anche la PS18, mentre Neuville ha regalato a Hyundai Motorsport a doppietta di speciale con il secondo tempo a 7 decimi da Tanak.

Grazie a questo risultato il belga ha ampliato in maniera considerevole il suo vantaggio nei confronti dell'unico rivale per la vittoria, Craig Breen, portandolo a 24"3.

Breen, dal canto suo, non ha mai avuto intenzione di mettere sotto pressione Neuville. Questo risultato, qualora dovesse concretizzarsi, sarebbe molto importante per Hyundai Motorsport in ottica Mondiale Costruttori, così come per Neuville, che si rilancerebbe nel Mondiale Piloti.

Kalle Rovanpera ha ottenuto il terzo tempo e così ha messo in sicurezza il terzo posto nella classifica generale. Evans, che è arrivato dietro nella speciale di 1"1, è ora staccato di 5 secondi netti.

Nel WRC2 Jari Huttunen vede la vittoria al volante della nuova i20 N Rally2. Per Hyundai questo fine settimana potrebbe essere perfetto, con una doppietta nel WRC e la prima vittoria della i20 N Rally2 all'esordio assoluto.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS19

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 2.23'32”3 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +24"3 3 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +41"8 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +46"8 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +57"4 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3'50"1 7 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +11'49"8 8 Cracco/Vermeulen Skoda Fabia R5 Evo +12'26"3 9 Kreim/Christian Volkswagen Polo GTI R5 +12'44"4 10 Verschueren/Cuvelier Skoda Fabia R5 Evo +12'58"1