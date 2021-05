Oliver Solberg continua la scalata verso la classe regina del WRC. Il pilota junior di Hyundai Motorsport ha annunciato - in concomitanza con Hyundai Motorsport - che correrà al Rally Italia Sardegna al volante di una Hyundai i20 WRC Plus gestita dal team 2C Competition.

"Sono super felice di annunciare che tornerà a correre al volante di una Hyundai i20 Coupé WRC Plus e lo farò al Rally Italia Sardegna", ha scritto Oliver sul proprio profilo ufficiale di Twitter. "Sin da quando sono sceso dalla vettura dopo il Rally Arctic Finland ho avuto un disperato bisogno di tornare al volante e sono davvero felice di aver avuto questa opportunità così presto".

"L'obiettivo, per me, sarà lo stesso dell'ultima volta: fare più esperienza possibile. E' un'opportunità fantastica poter correre un'altra volta con questa vettura, dunque sono davvero grato a tutta Hyundai Motorsport e chiaramente al 2C Competition per preparare la mia macchina. Non vedo l'ora di correre!".

Il norvegese-svedese avrà dunque la possibilità di cimentarsi per la seconda volta in carriera al volante di una vettura WRC Plus dopo il Rally Arctic Finland, sua gara d'esordio al volante della i20 Coupé con cui colse un settimo posto rilevante sulle nevi del secondo appuntamento del 2021.

Per Oliver, ora, arriverà una gara su sterrato. E' evidente quanto Hyundai stia puntando forte sul ragazzo, che rappresenta il futuro della categoria assieme a Rovanpera e Fourmaux.

Il team di Alzenau ha approntato un programma di qualche gara al volante della i20 Plus per abituarlo alla potenza delle vetture regine del WRC. L'obiettivo è averlo pronto per le prossime stagioni, quando Hyundai avrà necessità di affrontare il ricambio generazionale di piloti e vuole non farsi trovare impreparata.

Un altro elemento molto interessante della seconda gara al volante su una WRC Plus di Solberg sarà la presenza di Aaron Johnston al suo fianco. Il navigatore è stato costretto a saltare l'esordio di Oliver al Rally Arctic Finland per aver contratto il COVID proprio in quel periodo. Venne infatti sostituito in maniera eccellente da Sebastian Marshall, ex navigatore di Hayden Paddon e Kris Meeke.

Ora l'equipaggio affronterà la prima gara assieme su una i20 Plus e lo farà sui veloci sterrati della Sardegna. Un processo di crescita necessario per Oliver, che ha bene in mente il suo obiettivo: "Voglio essere un campione del mondo".