WRC, Ogier: "Gara persa sabato. Non avevo fiducia con la Yaris"

Thierry Neuville ha messo fine alla strepitosa sequenza di 6 vittorie consecutive al Rallye Monte-Carlo di Sébastien Ogier. Il francese, alla prima uscita ufficiale da pilota Toyota dopo aver lasciato Citroen Racing, ha colto il secondo posto dopo averlo agguantato proprio nell'ultima speciale, quando ha superato Elfyn Evans sul filo di lana.

Alla fine della gara, Ogier ha ammesso di essere contento del risultato finale. Non sempre è possibile fare esordi come quello del 2017 - quando vinse Monte-Carlo alla prima gara con M-Sport - e del 2019, quando vinse subito con Citroen nella prima gara al volante della C3 WRC.

"Credo sia stato un fine settimana brillante per noi. Tutti da noi si aspettavano di più perché qui abbiamo ottenuto una gran serie di risultati strepitosi, dunque tutti si aspettavano che vincessi. Sono molto felice del mio fine settimana. Abbiamo portato a casa un sacco di punti e il livello delle nostre performance è stato piuttosto buono per essere stato il nostro primo rally con Toyota".

"Siamo stati consistenti ma in alcune parti siamo stati probabilmente troppo cauti, parti che necessitavano invece di una guida al limite. Alla fine nelle speciali di sabato, specialmente nell'ultima notturna, ho perso 36 secondi. In quei tratti sono stato troppo cauto. Non nascondo che c'è un po' di frustrazione per non aver vinto la gara".

Il 6 volte iridato ha poi spiegato quale sia stato a suo avviso il momento in cui ha perso la gara, ossia le 4 prove di sabato. Lui stesso ha ammesso di essere stato troppo conservativo nella guida in punti in cui sarebbe servita la massima sintonia con la macchina. E lui, almeno al momento, non ha mostrato di averla.

"Se guardiamo alla tabella dei tempi in quasi tutte le prove è stato un testa a testa tra noi tre (Ogier, Evans e Neuville, ndr). Tutti e tre abbiamo fatto una grande gara. Domenica mattina il grip non era così male, ma in cima al Turini le condizioni erano un po' diverse, era più scivoloso".

"In quelle condizioni devi avere una fiducia totale e io non ero al 100% da quel punto di vista. Per questo non ho spinto al massimo, volevo evitare errori. Nel primo giro di ieri mattina abbiamo perso troppo in termini di tempo. Poi le cose sono migliorate e il grip era migliore. Però questa gara, dal punto di vista del Mondiale, è stata positiva per noi".