WRC | Miracolo M-Sport: Puma già rifatta dopo il crash di Breen

Nel WRC 2022, con tutte le novità che presenterà sin dal via, i dettagli faranno la differenza sin dal principio. Questo assunto deve averlo capito piuttosto bene M-Sport, che con la nuova Puma Rally1 Hybrid sembra avere tutta l'intenzione di puntare almeno a un titolo Mondiale dopo un paio d'anni di cordoni tirati.

Il team diretto da Richard Millener, impegnato in questi giorni nei test preparativi per il Rallye Monte-Carlo, ha compiuto una grande operazione nel corso della notte, rimettendo in sesto la Ford Puma Rally1 test-car che ieri era finita in un burrone dopo l'incidente che ha coinvolto Craig Breen e Paul Nagle.

Il pilota nord-irlandese, che stava spingendo a fondo per trovare il miglior assetto possibile da portare in gara fra una settimana, aveva colpito il muro di roccia alla sua destra in una curva destrorsa, venendo catapultato dall'altra parte della sede stradale e uscendo di strada.

In quel punto, sulla sinistra, vi è uno strapiombo. Ed è proprio lì che la Puma è finita, fermandosi a tetto in giù sulla vegetazione dopo una discesa di una ventina di metri. Fortunatamente né Breen, né Nagle hanno riportato danni fisici, ma la discesa è stata piuttosto importante.

Per questo motivo il team aveva inizialmente deciso di riprogrammare la giornata di test dedicata a Gus Greensmith, il quale doveva ancora svolgere i propri test di preparazione al Monte-Carlo. Invece il team ha compiuto una grande impresa: dopo aver recuperato la vettura grazie a una gru nella giornata di ieri, ha riportato la Puma al bivacco assistenza e ha iniziato a rimettere in sesto la vettura sul posto.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata di ieri per poi concludersi alle 3 di questa notte. Questa mattina la Ford Puma Rally1 test-car era pronta per riprendere i test con Gus Greensmith al volante. Nella foto copertina dell'articolo e qui sotto potete trovare la foto originale che testimonia il bel lavoro dei meccanici M-Sport.

Charles Greensmith, padre di Gus, stamattina ha immortalato la vettura pronta per i test aggiungendo una frase che ben spiega il grande lavoro fatto dai meccanici M-Sport nel corso della notte e delle prime ore di oggi: "Sono di parte, ma i meccanici M-Sport sono i migliori del mondo. Alle 3 del mattino hanno finito di riparare la Ford Puma per far provare Gus oggi. Uno sforzo monumentale, incredibile. Grazie!".

I giorni precedenti, lo ricordiamo, sia Adrien Fourmaux che Craig Breen erano riusciti a fare i propri test di preparazione di Monte-Carlo. Ora toccherà a Greensmith e domenica, appena rientrato dalla 44esima edizione della Dakar, sarà la volta di Sébastien Loeb.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Ford Puma Hybrid Rally1 Photo by: Bastien Roux