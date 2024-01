Dakar | Nani Roma: "Sainz alla Ford? Sarebbe il benvenuto!"

Quello della Dakar 2024 è stato un Rally unico, in cui si è vissuta un'impresa storica con due spagnoli hanno ottenuto la vittoria nelle rispettive categorie, sia Carlos Sainz che Cristina Gutierrez, ma anche con un Nani Roma che ha completato il suo ritorno alla gara che gli ha dato tanta gioia in passato.

Dopo aver raggiunto il traguardo di Yanbu, il pilota catalano ha parlato con un piccolo gruppo di media, tra cui Motorsport.com, e ha valutato come è stato per lui concludere il rally dopo essere guarito dalla malattia che lo aveva costretto a fermarsi tempo fa, anche se lo ha fatto in modalità "Dakar Experience": "Penso che siano due gli spagnoli che hanno vinto oggi in gara: Carlos Sainz in termini sportivi ed io in termini personali".

"Penso che sia stata una Dakar molto interessante per noi, nella quale abbiamo imparato molte cose, che ci aiuteranno molto per il futuro", ha spiegato il pilota della Folgeroles. "E a livello personale, immagino, avevo dei dubbi, anche se mi sentivo bene. Avevo lavorato molto duramente dal punto di vista fisico, ma avevo dei dubbi. Inoltre, è stata una Dakar che è stata molto impegnativa dal punto di vista fisico, ma ho gestito il mio corpo molto bene".

Qualche giorno fa, ad uno dei suoi direttori, Mark Rushbrook, è stato chiesto anche della possibilità di avere al suo fianco nella squadra ufficiale Ford il connazionale e vincitore di questa edizione, e quando gli è stato chiesto di Carlos Sainz, Nani Roma ha risposto: "Sarebbe bello, no? Sarebbe bello, credo che nella vita sia importante stare insieme a persone che contribuiscono, che portano valore. Avere persone così in qualsiasi progetto, in qualsiasi attività".

"Le persone che portano valore sono interessanti e Carlos, con cui vado molto d'accordo, è una persona che porta valore", ha continuato il catalano. "Poi vedremo, non so, in realtà dovete chiedere a lui o al mio capo come andrà a finire, ma se viene, beh.... sarebbe il benvenuto", ha detto senza troppi giri di parole.

"Per prima cosa avremo un 2024 molto tirato, con la nuova macchina che arriverà tra un paio di mesi, e quando il progetto è nuovo non è detto che vada tutto bene il primo anno. Ma almeno avremo una macchina che ci piacerà molto", ha detto il vincitore di due Dakar.

Lasciandosi alle spalle i discorsi sul futuro, lo spagnolo ha raccontato come si aspettava di arrivare al traguardo di Yanbu dopo il faticoso viaggio attraverso l'Arabia Saudita con la sua Ford: "Pensavo davvero che avrei sofferto un po' di più, perché la gara è stata davvero impegnativa, ma ho lavorato sodo".

"Quando ci si allena, si viene ricompensati in quanto si soffre meno, e in questo caso è stata dura, ma ci siamo divertiti, e soprattutto abbiamo imparato molto. La squadra ha imparato molto. Ci sono molti più aspetti positivi che negativi, non so cosa dirvi. Non credo ci sia nulla di negativo", ha spiegato Nani Roma.

Ha apprezzato anche l'arrivo sulle rive del Mar Rosso, dove ha provato una sensazione "molto forte" per aver concluso ancora una volta la gara più dura del mondo: "Mi sono goduto questo arrivo un po' come quando ho vinto in moto sul Lago Rosa con Isidre: stavamo correndo insieme sulla spiaggia del Lago Rosa, avevamo il lago a sinistra e il mare a destra. Oggi ho provato una sensazione simile di piacere, perché la provi solo quando vinci".

"Una sensazione di 'wow, che cosa ho fatto!'. E ora ho avuto una sensazione molto fresca, ed è stato molto bello, sono soprattutto molto felice per quello che sta per succedere, che sarà molto divertente", ha detto il catalano.