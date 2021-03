WRC, M-Sport: ecco il teaser della Rally1 2022. Domani i test

Il 10 di marzo sarà una giornata molto importante per il team M-Sport e Ford Performance, perché sarà svolto il primo shakedown della nuova vettura che prenderà parte al Mondiale Rally 2022.

Si tratta della Rally1 ibrida, che oggi è stata accesa per la prima volta dal team nella propria sede di Cockermouth.

Il team non ha ancora svelato il modello della vettura che inizierà i test - anche se da alcuni particolari sembra che la vettura base su sui saranno svolti i primi test possa essere ancora l'ultima edizione della Ford Fiesta.

Nonostante rimanga celata l'identità della vettura, sia M-Sport che Ford Performance hanno pubblicato questo pomeriggio le prime foto teaser della vettura. O meglio, i primi scampoli della carrozzeria.

Facile notare come la nuova macchina sia vestita con una livrea camouflage e così dovrebbe rimanere anche nel corso delle prossime settimane. Oltre alle foto, il team ha anche pubblicato un breve video in cui si sente il rombo del motore termico 1.6 turbo che, lo ricordiamo, deriva direttamente da quello in uso sulle vetture WRC.

Intanto sia M-Sport che Ford Performance hanno fatto sapere che il primo test della vettura avverrà nella giornata di domani. Sarà di fatto uno shakedown, così da provare che tutti i sistemi funzionino regolarmente.

Le parti elettriche dei propulsori 2022, i motori da 100kW che dovrebbero essere utilizzati in trasferimento nei passaggi nei centri cittadini e in alcune prove speciali (si parla delle stage spettacolo) erano dati in consegna nelle scorse settimane, nel mese di febbraio.

M-Sport, che sta passando l'ennesima stagione di transizione in questo 2021 con risultati tutt'altro che eccelsi, si potrà consolare a partire da domani con l'esordio della Rally1 ibrida.

Lo sviluppo della vettura proseguirà nel corso delle prossime settimane. Intanto sarà equipaggiata da gomme Pirelli 2021 in attesa che la Casa milanese abbia i primi riscontri e possa eventualmente pensare alla realizzazione di gomme pensate appositamente per le Rally1 2022.

M-Sport Rally1 Hybrid Car, dettaglio tecnico 1 / 4 Foto di: Ford Performance M-Sport Rally1 Hybrid Car, dettaglio tecnico 2 / 4 Foto di: Ford Performance M-Sport Rally1 Hybrid Car, dettaglio tecnico 3 / 4 Foto di: Ford Performance M-Sport Rally1 Hybrid Car, dettaglio tecnico 4 / 4 Foto di: Ford Performance