C'è anche il Rally di Ypres in corsa per rientrare nel calendario 2020 del FIA World Rally Championship, sempre più europeo per limitare spostamenti e costi post-pandemia di COVID-19.

La FIA e il promoter della massima serie rallistica hanno contattato Club Superstage, organizzatori della gara asfaltata belga che quest'anno è prevista per il weekend dell'1-4 ottobre, per capire se ci sono i presupposti per renderla parte del Mondiale.

La pandemia di Coronavirus ha costretto infatti il WRC a rivedere completamente i propri piani e per il momento sono poche le certezze di un calendario che probabilmente avrà una prima stesura ufficiale venerdì, quando il Consiglio Mondiale FIA si riunirà per definire le ultime questioni dei vari campionati.

Nel frattempo proprio i vertici di Club Superstage conferma l'interesse del WRC per Ypres, che quest'anno festeggia la 56a edizione della sua storia.

"Per noi è un grande onore essere stati presi in considerazione per il calendario 2020 del WRC - ha dichiarato Jan Huyghe, responsabile dell'organizzazione - Questo è merito delle centinaia di volontari e membri del nostro club che ogni anno mettono grandissimo impegno nella gara, per cui se riusciamo ad organizzare il rally è solo grazie a loro e all'intero team".

"Per anni il Rally di Ypres ha ricevuto complimenti per la qualità dell'organizzazione, la sicurezza e come manifestazione. Siamo onorati che, in un momento come questo, la FIA abbia contattato Club Superstage per riprogrammare velocemente tutte le Prove Speciali, collaborando con la Città di Ypres, Federazione e altre autorità".

"Il progetto è stato accolto bene da tutti questi, che nel DNA hanno il rally, ma anche dai nostri collaboratori. Il Belgio è all'avanguardia nelle competizioni motoristiche, con Ypres e Spa-Francorchamps che sono i nostri fuori all'occhiello. Però voglio fare chiarezza, al momento non è ancora deciso nulla. Club Superstage sta attualmente negoziando con FIA e il promoter del WRC in modo che questa decisione possa essere presa il più in fretta possibile".

Il Rally di Ypres aveva fatto parte fino a qualche anno fa del FIA ERC, per cui sarebbe un ritorno in grandissimo stile sulla scena internazionale.

Il Belgio, però, non è l'unica novità della ripartenza del WRC. Come Motorsport.com ha già riportato, sono in atto le trattative per avere anche il Rally Liepāja nel calendario, seppur qui si debba necessariamente discutere con Eurosport Events perché si tratta di un evento del FIA ERC.

In caso di riscontri positivi, la Lettonia diventerebbe il primo round del nuovo via stagionale, seguito dalla Turchia e poi da Ypres.

Sono ancora in corso le trattative per mantenere gli appuntamenti di Germania e Sardegna, mentre si è parlato anche di unire ERC e WRC pure per la tappa di Cipro a fine anno.

In questo senso, Simon Larkin (responsabile del promoter WRC), alla FIA eConference 2020 ha spiegato la situazione: "La crescita del WRC negli ultimi due anni ha richiesto grandissimo impegno tra il promoter della serie e la FIA nell'organizzare il campionato coi migliori addetti ai lavori del mondo. Ciò significa che abbiamo già buttato le basi per inserire nuove gare in calendario in modo da poter ripartire".

"Per questo sono fiducioso che FIA e i gestori del WRC riescano in questa impresa, lavorando anche con gli organizzatori delle gare ancora presenti in calendario per avere qualche punto fermo in più e tornare a correre dopo i problemi legati al COVID in sicurezza. Si tratta di un intenso processo che stiamo attualmente attraversando, spero di avere risposte positive per tutti al più presto".