WEC | Viscaal e Chaves le novità di ARC e TF Sport per Spa

Di: Francesco Corghi , Journalist Ci sono un paio di novità in vista della 6h di Spa-Francorchamps, prossimo evento del FIA World Endurance Championship previsto per il fine settimana del 5-7 maggio. Come anticipato già il 27 marzo, sulla griglia di partenza vedremo 37 macchina, suddivise in 4 Hypercar, 15 LMP2, 5 LMGTE PRO e 13 LMGTE Am. In casa ARC Bratislava c'è la sostituzione di Mathias Beche al volante della Oreca 07-Gibson #44 iscritta dalla squadra polacca in LMP2 Pro/Am. #44 ARC Bratislava Oreca 07 - Gibson: Miro Konopka, Mathias Beche, Tijmen van der Helm Photo by: Paul Foster A condividere il volante assieme al titolare Miroslav Konopka e a Tijmen Van Der Helm arriverà Bent Viscaal, 22enne olandese con esperienze in FIA Formula 3 e reduce dal podio ottenuto in European Le Mans Series al Paul Ricard il giorno di Pasqua assieme a Sophia Floersch con il medesimo modello di prototipo gestito dalla Algarve Pro Racing. Passando invece alla categoria LMGTE AM, la TF Sport ha ingaggiato Henrique Chaves per correre sulle Ardenne. Il portoghese, Campione 2020 in International GT Open e visto all'opera nel GT World Challenge Europe nella passata stagione, farà squadra con Ben Keating e Marco Sorensen sulla Aston Martin Vantage #33 azzurra. FIA WEC - 6h di Spa-Francorchamps: Entry List