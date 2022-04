Le Mans | Prette-Abril-Grunewald sulla Ferrari di AF Corse La squadra piacentina ha presentato la livrea della 488 che schiera in Classe LMGTE AM per il trio capitanato dal monegasco, che avrà come compagni il francese e lo statunitense, quest'ultimo all'esordio sul Circuit de la Sarthe.

Di: Francesco Corghi , Journalist La AF Corse ha definito livrea ed equipaggio della Ferrari #61 di cui si occuperà in occasione della 24 Ore di Le Mans 2022. Alla gara che si svolgerà sul Circuit de la Sarthe il fine settimana dell'11-12 giugno la squadra piacentina avrà anche la 488 GTE Evo con i colori ideati dallo studio di Adrien Paviot. Il bianco e il blu sono predominanti ed uniti da inserti rossi, con lo sponsor principale APM Monaco in bella mostra, essendo quello del pilota Louis Prette. #61 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Louis Prette, Vincent Abril, Conrad Grunewald Photo by: AF Corse Il 23enne di Montecarlo è colui che finanzia il programma e da qualche anno si è fatto le ossa correndo prima nel Ferrari Challenge, per poi fare esperienze anche in GT Open, Asian Le Mans Series e GT World Challenge. Prette era già stato inserito nell'elenco iscritti ufficiale della gara francese, valida come terzo evento del FIA World Endurance Championship, e a dare l'assalto alla Classe LMGTE AM con lui vedremo Vincent Abril e Conrad Grunewald. Sia per Prette che per il suo amico Abril sarà un ritorno a Le Mans, mentre per il 42enne statunitense è l'esordio. #61 AF Corse, Ferrari 488 GTE Evo: Louis Prette, Vincent Abril, Conrad Grunewald Photo by: AF Corse