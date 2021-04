F2: Trident conferma Bent Viscaal per tutto il 2021

Dopo aver disputato un buon inizio di stagione in Bahrain con i colori del team Trident, Bent Viscaal è stato adesso confermato per tutto il 2021 dalla scuderia italiana.

Il pilota olandese, originariamente sotto contratto soltanto per il primo round del campionato a Sakhir, ha trovato l’accordo con il team di Giacomo Ricci per proseguire l’intera stagione di Formula 2 e cercare così di ripetere le buone prestazioni viste in Bahrain anche nei restanti sette appuntamenti del 2021.

Viscaal, già protagonista di alcune ottime gare in Formula 3 lo scorso anno, ha espresso tutta la propria felicità per l’accordo raggiunto: "Sono molto felice di continuare in Trident per l’intera stagione, sarà sicuramente un’incredibile sfida”.

“Abbiamo già fatto molti progressi durante il Gran Premio del Bahrain e sono convinto che nei prossimi Gran Premi avremo la possibilità di sfruttare al massimo il nostro potenziale e di dimostrare quello di cui siamo capaci".

Giacomo Ricci ha sottolineato la soddisfazione per aver confermato un pilota che già nel primo round ha sfiorato più volte la zona punti: “Per il Trident Motorsport è motivo di estrema soddisfazione poter annunciare che Bent Viscaal disputerà le restanti sette prove del FIA Formula 2 Championship con i propri colori”.

“Il driver dei Paesi Bassi si è inserito velocemente nella nostra squadra, che darà il massimo appoggio al suo pilota in modo che possa imparare in fretta i segreti della categoria ed esprimere un crescente livello di competitività. Sono convinto che insieme a Viscaal, un ragazzo determinato e veloce, svolgeremo un ottimo lavoro e raggiungeremo rimarchevoli risultati”.

Con la conferma di Viscaal fino alla fine dell’anno, resta ancora da capire come si muoverà il team MP Motorsport. La squadra olandese, infatti, ha schierato in Bahrain Lirim Zendeli e Richard Verschoor, ma il vincitore del GP di Macao del 2019 aveva un accordo con la scuderia soltanto per il primo round del campionato di F2.

Bent Viscaal, Trident 1 / 12 Foto di: Trident Bent Viscaal, Trident 2 / 12 Foto di: Trident Bent Viscaal, Trident 3 / 12 Foto di: Trident Bent Viscaal, Trident 4 / 12 Foto di: Trident Bent Viscaal, Trident 5 / 12 Foto di: Trident Bent Viscaal, Trident 6 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Bent Viscaal, Trident, precede Theo Pourchaire, ART Grand Prix, e Jehan Daruvala, Carlin 7 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Bent Viscaal, Trident, precede Gianluca Petecof, Campos Racing 8 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Bent Viscaal, Trident 9 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Bent Viscaal, Trident 10 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, Prema Racing, precede Bent Viscaal, Trident 11 / 12 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Bent Viscaal, Trident Racing 12 / 12 Foto di: Trident