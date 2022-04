Glickenhaus punta ad omologare la 004C come GT3 in estate

La Scuderia Cameron Glickenhaus è in procinto di omologare la sua 004C come vettura GT3 nei prossimi mesi.

La macchina del team tedesco-americano corre già da diverso tempo le gare che si svolgono sul Nürburgring-Nordschleife e dopo diversi test sta arrivando alla fase finale che la vedrà aggregarsi ufficialmente alle altre numerose auto della categoria.

Oltre al noto impegno nel FIA WEC con la Hypercar, la squadra intrapenderà la strada delle corse clienti GT, come spiega il patròn Jim Glickenhaus in esclusiva a Motorsport.com.

#704 Glickenhaus Racing SP-X SCG SCG004c: Thomas Mutsch, Felipe Fernandez-Laser, Franck Mailleux, Richard Westbrook Photo by: Gruppe C GmbH

"L'omologazione penso che avverrà dopo la 24h del Nürburgring, le specifiche finali sono già congelate, quindi potrà iniziare il processo", ha detto Glickenhaus alla nostra testata.

"Credo che prenderemo parte alla prossima gara della NLS, poi faremo le due Qualifying Race per la N24, la quale servirà come test finale perché negli anni l'auto si è evoluta e ora l'abbiamo portata ad essere una GT3, ma che dovrà essere bloccata come sviluppi per regolamento".

"Di base, siamo convinti che la vettura sia dove vorremmo che fosse, ma ovviamente al Nordschleife verremo inseriti in Classe SP-X perché l'omologazione ancora non è completata. Però abbiamo già anche ricevuto attorno ai 300 ordini e inizieremo presto costruzione e consegna delle macchine stradali".

#54 Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 004c: Thomas Mutsch, Franck Mailleux, Felipe Fernandez Laser Photo by: Jan Brucke/VLN

Glickenhaus spiega anche che è stato fatto un lavoro minuzioso dal punto di vista tecnico sui dati raccolti nelle precedenti uscite, consapevole che bisognerà rendere la 004C non solo competitiva, ma anche affidabile.

"Fondamentalmente abbiamo lavorato su una serie di aree. Una è il comfort per i piloti, dunque siamo intervenuti su specchietti, telecamera posteriore, un servosterzo molto più costoso e simile a quello della nostra Hypercar, che funziona molto meglio".

"Quando corri gare da 24 ore è necessario che ci sia un buon sistema di servosterzo, perché è tutto molto diverso dalle gare di sprint. Alla fine delle 24h, i piloti sono stanchi, quindi abbiamo lavorato su questo".

"E poi naturalmente sull'aerodinamica, fondamentalmente adeguandola nelle varie sezioni che non andavano bene quanto volevamo. Ora la macchina è molto ben bilanciata e non ha perso velocità massima, anche se al Nürburgring siamo risultati l'auto più rapida alla speed trap".

"Però non ci interessa arrivare a 300km/h, bisogna che il mezzo sia adatto al Nürburgring e a tutte le altre gare GT3. Siamo soddisfatti del lavoro, che ha coinvolto anche i freni. Abbiamo fatto un sacco di modifiche, penso che ora sia una macchina competitiva, anche perché non ci sono stati problemi di affidabilità. Tutto funziona bene, da motore a telaio, cambio e sospensioni".

#54 Scuderia Cameron Glickenhaus Glickenhaus 004c: Thomas Mutsch, Franck Mailleux, Felipe Fernandez Laser Photo by: Jan Brucke/VLN

Infine Glickenhaus sottolinea che questo sarà un programma che vedrà la sua compagine molto attiva, ma non in prima persona, bensì con il dovuto supporto ai team clienti che vorranno correre con il suo prodotto.

"Direi che il primo impegno sarà nel DTM perché c'è una squadra che vuole prendervi parte. Il concetto GT3 riguarda comunque le corse clienti e l'unico impegno a livello ufficiale lo intraprenderemo al Nürburgring, come test".

"Una volta omologata, la nostra GT3 sarà a disposizione di qualsiasi cliente voglia correre ovunque. Forniremo ogni servizio desiderato, sia come formazione che come supporto in pista. Ma come Glickenhaus Racing non saremo in campo in prima persona".

"Questo varrà anche per il WEC, che dal 2024 vedrà per regolamento i team clienti impegnati in Classe GT3. Siamo autorizzati solo a fornire supporto e lo faremo per chiunque lo richiederà".