Rebellion smentisce impegni GT: "Dopo il WEC c'è solo la Dakar"

La Rebellion Racing allontana per ora l'idea di un suo coinvolgimento in altre categorie motoristiche dopo che a fine stagione lascerà il FIA WEC.

Come annunciato il 13 febbraio, il team svizzero chiuderà la sua avventura nel Mondiale Endurance durata 13 anni, affrontando gli ultimi impegni in LMP1 nella serie 2020 per poi concentrarsi su altre attività.

Nelle passate settimane alcune testate hanno riportato le dichiarazioni dell'AD Calim Bouhadra, che affermava di tenere gli occhi aperti su un eventuale passaggio al mondo delle corse GT, avendo collaborazioni nel relativo campionato World Challenge di SRO.

Oggi è invece arrivata una secca smentita da parte di Rebellion Racing, tramite una breve e chiarissima nota pubblicata sui propri social ufficiali.

"Come annunciato in precedenza, Rebellion Racing lascerà il WEC dopo l'ultima gara di questa stagione e 13 anni di impegni nelle corse GT, LMP1 ed LMP2. A dispetto di quanto hanno riportato alcuni media ultimamente, non ci sono programmi per partecipare ad altri campionati in futuro. L'unica gara che sicuramente faremo sarà la Dakar 2021, come accaduto nel 2020".

L'azienda rossocrociata che produce orologi a dir la verità è in piena corsa per il titolo WEC, che si deciderà nelle restanti tappe di Spa-Francorchamps, Le Mans e Sakhir, ovviamente pandemia di Coronavirus permettendo.

E' chiaro che qualsivoglia programma futuro dovrà essere preventivamente stilato, subendo modifiche sia per lo sviluppo della situazione Covid-19 che per gli esiti del campionato LMP1. Come già spiegato dai suoi portavoce, la Rebellion non è intenzionata a buttarsi sulla novità del regolamento Hypercar, dunque ogni porta differente può essere tenuta aperta, ma non trattata nell'immediato.